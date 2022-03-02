Про це заявив президент уряду Педро Санчес на засіданні Конгресу депутатів, де обговорювалося питання допомоги Україні.

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Ще у понеділок, 28 лютого, в інтерв'ю на TVE Санчес виключив прямі поставки зброї в Україну. Цей крок він пояснив тим, що Іспанія допомагає Україні через Європейський фонд підтримки миру. Країна є четвертою за розмірами внесків.

Іспанія завжди розуміла, що це атака проти Європи, її принципів і цінностей, тому вона завжди підтримувала скоординовані ініціативи на європейському рівні. Це позиція уряду Іспанії, і вона є правильною: зіткнувшись з європейською загрозою, ми повинні дати скоординовану, єдину відповідь,

– сказав голова уряду Іспанії.

Однак, відтепер Іспанія надаватиме зброю Україні. Зміну рішення Педро Санчес пояснив тим, що деякі "групи ставили під сумнів прихильність уряду".

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