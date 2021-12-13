Дипломаты должны "перетасовать все гипотезы", чтобы своевременно реагировать на возможное вторжение России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

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Министр добавил, что приоритетной задачей остается снижение напряженности.

ЕС не должен делать то, что способствует эскалации, необходимо, насколько это возможно, ослабить напряженность,

– сказал Альбарес.

Угроза нападения России: что известно

В ноябре украинская разведка предупредила о возможной угрозе нападения России. Утверждали, что атака может произойти в январе 2022 года. Оккупанты стягивают к границе свои войска якобы, пытаясь, взять нашу страну "в кольцо". Предполагалось, что Россия может атаковать с трех сторон.

На фоне таких угроз президент США Джо Байден во время разговора с Владимиром Путиным предупредил Россию о серьезных санкциях в случае вторжения в Украину. После этого Байден поговорил с Зеленским, где заверил, что Америка поддержит Украину.

СМИ писали, что среди возможных санкций рассматривали даже отключение России от международной банковской системы SWIFT.

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