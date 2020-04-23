Испания в третий раз продлила чрезвычайное положение из-за коронавируса
Испанский парламент поддержал продление чрезвычайного положения до 9 мая из-за пандемии коронавируса.
Премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что его правительство "вводит систему контроля" для туристов "чтобы избежать большего количества больных", сообщает CNN.
К слову Испания не будет принимать туристов весь летний сезон
Таким образом в Испании в третий раз продлили чрезвычайное положение, которое впервые было введено в действие 14 марта
Коронавирус в Испании: главное
По состоянию на 23 апреля Испания на втором месте по количеству инфицированных коронавирусом – более 208 тысяч человек.
От COVID-19 в стране умерли 21 717 человек. Вылечиться от опасной болезни удалось почти 86 тысячам человек.
Испания достигла пика распространения коронавируса и органы здравоохранения заявили, что на этой неделе их цель состоит в том, чтобы число новых инфекций постоянно шло на понижение.
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