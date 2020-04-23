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      Испания в третий раз продлила чрезвычайное положение из-за коронавируса

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      Чрезвычайное положение в Испании из-за коронавируса / Vox

      Испанский парламент поддержал продление чрезвычайного положения до 9 мая из-за пандемии коронавируса.

      Премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что его правительство "вводит систему контроля" для туристов "чтобы избежать большего количества больных", сообщает CNN.

      К слову Испания не будет принимать туристов весь летний сезон

      Таким образом в Испании в третий раз продлили чрезвычайное положение, которое впервые было введено в действие 14 марта

      Коронавирус в Испании: главное

      По состоянию на 23 апреля Испания на втором месте по количеству инфицированных коронавирусом – более 208 тысяч человек.

      От COVID-19 в стране умерли 21 717 человек. Вылечиться от опасной болезни удалось почти 86 тысячам человек.

      Испания достигла пика распространения коронавируса и органы здравоохранения заявили, что на этой неделе их цель состоит в том, чтобы число новых инфекций постоянно шло на понижение.


      Карантин в Украине до 11 мая / Инфографика 24 канала
       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19
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