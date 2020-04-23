Іспанія втретє продовжила надзвичайний стан через коронавірус
Іспанський парламент підтримав продовження надзвичайного стану до 9 травня через пандемію коронавірусу.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зазначив, що його уряд "запроваджує систему контролю" для туристів "щоб уникнути більшої кількості хворих", повідомляє CNN.
До слова Іспанія не прийматиме туристів увесь літній сезон
Таким чином в Іспанії втретє продовжили надзвичайний стан, який вперше було введено в дію 14 березня
Коронавірус в Іспанії: головне
Станом на 23 квітня Іспанія на другому місці за кількістю інфікованих коронавірусом – понад 208 тисяч осіб.
Від COVID-19 в країні померло 21717 осіб. Вилікуватися від небезпечної хвороби вдалося майже 86 тисячам людей.
Іспанія досягла піку поширення коронавірусу та органи охорони здоров'я заявили, що цього тижня їхня мета полягає в тому, щоб число нових інфекцій постійно йшло на зниження.
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