08:25
23 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Іспанія втретє продовжила надзвичайний стан через коронавірус

      - Читать новость на русском
      Надзвичайний стан в Іспанії через коронавірус / Vox

      Іспанський парламент підтримав продовження надзвичайного стану до 9 травня через пандемію коронавірусу.

      Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зазначив, що його уряд "запроваджує систему контролю" для туристів "щоб уникнути більшої кількості хворих", повідомляє CNN.

      До слова Іспанія не прийматиме туристів увесь літній сезон

      Таким чином в Іспанії втретє продовжили надзвичайний стан, який вперше було введено в дію 14 березня

      Коронавірус в Іспанії: головне

      Станом на 23 квітня Іспанія на другому місці за кількістю інфікованих коронавірусом – понад 208 тисяч осіб.

      Від COVID-19 в країні померло 21717 осіб. Вилікуватися від небезпечної хвороби вдалося майже 86 тисячам людей.

      Іспанія досягла піку поширення коронавірусу та органи охорони здоров'я заявили, що цього тижня їхня мета полягає в тому, щоб число нових інфекцій постійно йшло на зниження.


      Карантин в Україні до 11 травня / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      21 квітня , 22:31 Стрілянина по невинних людях: причини й хронологія останніх терактів
      Ярослав Голобородько
      21 квітня , 22:00 Вода під забороною та санітарія: як Київ поборов холеру
      Блог Медіа