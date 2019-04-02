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      Испания выделит более миллиона евро на создание электростанции в Чернобыле

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      У Чорнобилі збудують сонячну електростанцію за кіотські гроші
      У Чорнобилі збудують сонячну електростанцію за кіотські гроші / Фото з відкритих джерел

      Правительство Испании выделит деньги из государственного бюджета в рамках сотрудничества с Украиной по Киотскому протоколу. Строительство наземной солнечной электростанции будет проводиться в зоне отчуждения, где расположена Чернобыльская атомная электростанция.

      Проект будущей солнечной станции был утвержден в конце 2018 по результатам рабочей поездки в зону отчуждения в составе Украины-испанской делегации, сообщают в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины.

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      Совместная делегация представителей обеих стран осмотрела территорию, на которой будет построена солнечная электростанция ​26 марта. В состав делегации вошли Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Испании в Украине, госпожа Сильвия Хосефина Кортес Мартин, представители Минприроды и других профильных министерств, а также руководство Государственного агентства управлению зоной отчуждения.

      Финансирование и сам проект солнечной электростанции в Чернобыле были приняты на заседании общего надзорного Украины-испанского комитета, который контролирует эффективность и целесообразность использования "киотских средств", предоставленных правительством Испании.

      Чорнобиль, Іспанія-Україна, електростанція
      Украина-испанская делегация на месте будущей солнечной электростанции // menr

      Заместитель генерального директора по торговле квотами на выбросы управления по климатическим изменениям министерства экологии Анхель Санчес заявил, что недавно две страны в рамках Киотского протокола договорились, согласно которому Испания обязуется выделять средства на проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов.

      В конце 2018 года в Припяти на территории Чернобыльской АЭС уже открыли солнечную электростанцию. Она расположена на промышленной площадке Чернобыльской АЭС, над 4-м атомным энергоблоком, который взорвался 26 апреля 1986 года. Годовая производительность электростанции составляет 1024 МВт*ч/год.

      Что такое Киотский протокол?Международное соглашение об ограничении выбросов в атмосферу парниковых газов. Главная цель соглашения: стабилизировать уровень концентрации парниковых газов в атмосфере на уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему планеты. Документ подписанный в 1992 году на международной конференции в Рио-де-Жанейро.

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      Теги: Новости Украины Чернобыль Энергетика Солнечная энергетика Деньги
      Источник: 24 Канал
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