Іспанія виділить понад мільйон євро на створення електростанції в Чорнобилі

Уряд Іспанії виділить гроші з державного бюджету в рамках співпраці з Україною за Кіотським протоколом. Будівництво наземної сонячної електростанції проводитиметься в зоні відчуження, де розташована Чорнобильська атомна електростанція.

Проект майбутньої сонячної станції було затверджено наприкінці 2018 року за результатами робочої поїздки до зони відчуження у складі україно-іспанської делегації, повідомляють у Міністерстві екології та природних ресурсів України.

Читайте також: На Житомирщині збудують сім сонячних електростанцій

Спільна делегація представників від обох країн оглянула територію, на якій буде зведено сонячну електростанцію 26 грудня. До складу делегації увійшли Надзвичайний і Повноважний посол Королівства Іспанії в Україні, пані Сильвія Хосефіна Кортес Мартін, представники Мінприроди та інших профільних міністерств, а також керівництво Державного агентства управління зоною відчуження.

Фінансування та сам проект сонячної електростанції у Чорнобилі було схвалено на засіданні спільного наглядового україно-іспанського комітету, який контролює ефективність та доцільність використання "кіотських коштів", наданих урядом Іспанії.



Україно-іспанська делегація на місці майбутньої сонячної електростанції // menr

Заступник генерального директора з торгівлі квотами на викиди управління з кліматичних змін міністерства екології Анхель Санчес заявив, що недавно дві країни в рамках Кіотського протоколу дійшли згоди, згідно з якою Іспанія зобов'язується виділяти кошти на проекти, спрямовані на скорочення викидів парникових газів.

У кінці 2018 року в Прип'яті на території Чорнобильської АЕС вже відкрили сонячну електростанцію. Вона розташована на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС, над 4-м атомним енергоблоком, що вибухнув 26 квітня 1986 року. Річна продуктивність електростанції становить 1024 МВт*год/рік.

Що таке Кіотський протокол?Міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу парникових газів. Головна мета угоди: стабілізувати рівень концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети. Документ підписаний в 1992 році на міжнародній конференції в Ріо-де-Жанейро.