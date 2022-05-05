По информации СМИ, Шария задержали в городе Таррагона в Каталонии. При этом у полиции был международный ордер на арест.

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Испанская полиция говорит, что Шарий будет привлечен к ответственности

Источники полиции Испании уверяют, что Шария удастся привлечь к ответственности. Мадрид и Киев подписали соглашение о сотрудничестве относительно международной преступности.

Местные СМИ пишут, что Шарий с женой и сыном жил в Таррагоне с 2019 года и официально прошел регистрацию несколько месяцев назад. До этого пророссийский блогер находился несколько лет на территории Литвы.