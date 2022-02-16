Согласно указу президента, против ряда людей и компаний ужесточили санкции. В частности, против Шариев и их медиа.

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Против кого ужесточили санкции

На три года расширили санкции против Анатолия Шария и его жены Ольги. Также под расширенный перечень санкций попала Алла Бондаренко, Игорь Гужва, Анна Солнцева, Любовь Лукашина.

На такой же срок ужесточили санкции против тех, кто сотрудничает с оккупационными администрациями:

  • Вадим Ляшенко – работает в "министерстве" боевиков на оккупированной территории Донбассе;
  • Наталья Коваленко – член так называемой "территориальной избирательной комиссии" в Крыму.
  • Юлия Рыбакова – член "ТИК" в оккупированном Крыму;
  • Александра Осетрова – член "ТИК" в оккупированном Крыму.

Против них предусмотрены следующие меры:

  • блокировка активов;
  • ограничение торговых операций;
  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование лицензий;
  • запрет участия в приватизации;
  • запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины;
  • прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  • лишение государственных наград Украины, других форм отличия;

Также санкции усилили против информагентства Шариев, ООО "Маджери", "Смарт медиасеть", "Ласмак" и компания ALPHA BRAVO AVIATION LLC.

Санкции против Шария

Санкции против пророссийского блогера Анатолия Шария, его жены, редактора "Страна.UA" Игоря Гужвы, его экс-жены и других ввели еще 20 августа 2021 года.

В тот же день под санкции попал руководитель боевиков на Донбассе Денис Пушилин и одиозный депутат Андрей Деркач.

Больше о санкциях против Шария здесь: смотрите видео