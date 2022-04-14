Кроме того, в это время в городке появятся такие улицы: Киевская, Мариупольская, Харьковская, Херсонская и Одесская. Инициативу реализовали по требованию местных жителей. Таким образом, они решили продемонстрировать свою солидарность с украинцами.

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Муниципальные власти Фуэнтес-де-Андалусия также инициировали программы по сбору гуманитарной помощи Украине и выразили готовность принять 25 украинских граждан, которые, спасаясь от войны, ищут убежищ в Испании,

– говорится в сообщении.

В Фуэнтес-де-Андалусии проживают 7200 человек. Они активно взаимодействуют со СМИ и узнают последние события в Украине.

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