Окрім того, на цей час у містечку з'являться такі вулиці: Київська, Маріупольська, Харківська, Херсонська та Одеська. Ініціативу реалізували на вимогу місцевих жителів. Таким способом вони вирішили продемонструвати свою солідарність з українцями.

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Муніципальна влада Фуентес-де-Андалусія також ініціювала програми зі збору гуманітарної допомоги Україні та висловила готовність прийняти 25 українських громадян, які, рятуючись від війни, шукають прихисток в Іспанії,

– мовиться у повідомленні.

У Фуентес-де-Андалусія проживають 7200 людей. Вони активно взаємодіють зі ЗМІ та дізнаються про останні події в Україні.

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