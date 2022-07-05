Это произошло после сообщения о заминировании. Шутник, обнародовавший ложную информацию, может компенсировать расходы полиции.
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Самолет приземлили из-за шутки подростка
В воскресенье (говорится о 3 июля – 24 канале) командно-диспетчерский пункт испанского аэропорта Менорка получил сообщение об угрозе подрыва на борту самолета, которую в соцсетях разместил 18-летний гражданин Великобритании.
– говорится в сообщении.
После этого Гражданская гвардия Испании подняла истребитель для перехвата самолета. Дальше истребитель его сопровождал и самолет приземлился вдали от других самолетов.
Перехват самолета из-за шутки: видео
Впоследствии образовали так называемый "безопасный периметр", вывели людей. В Гражданской авиации объяснили:
- происходило выполнение установленного протокола, пока полиция не смогла подтвердить, что это была ложная угроза минирования;
- ответственное лицо не было найдено в соцсетях вместе с еще пятью свидетелями.
18-летнего шутника уже арестовали. Его подозревают в нарушении общественного порядка.
"Если его вину докажут, то его заставят возмещать стоимость полицейской операции", – добавила пресса.
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