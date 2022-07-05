Це трапилось після повідомлення про замінування. Жартівник, який оприлюднив неправдиву інформацію, може компенсувати витрати поліції.
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Літак приземлили через жарт підлітка
У неділю (мовиться про 3 липня – 24 канал) командно-диспетчерський пункт іспанського аеропорту Менорка отримав повідомлення про загрозу підриву на борту літака, яку в соцмережах розмістив 18-річний громадянин Великої Британії,
– мовиться у повідомленні.
Після цього Цивільна гвардія Іспанії підняла винищувач для перехоплення літака. Далі винищувач його супроводжував й літак приземлився далеко від інших літаків.
Перехоплення літака через жарт: відео
Згодом утворили так званий "безпечний периметр", вивели людей. У Цивільній авіації пояснили:
- відбувалося виконання встановленого протоколу, поки поліція не змогла підтвердити, що це була фальшива загроза мінування;
- відповідальну особу не було знайдено в соцмережах разом зі ще п'ятьом свідками.
Натомість 18-річного жартівника вже арештували. Його підозрюють в порушенні громадського порядку.
"Якщо його провину доведуть, то його змусять відшкодовувати вартість поліцейської операції", – додала преса.
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