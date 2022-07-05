Це трапилось після повідомлення про замінування. Жартівник, який оприлюднив неправдиву інформацію, може компенсувати витрати поліції.

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Літак приземлили через жарт підлітка

У неділю (мовиться про 3 липня – 24 канал) командно-диспетчерський пункт іспанського аеропорту Менорка отримав повідомлення про загрозу підриву на борту літака, яку в соцмережах розмістив 18-річний громадянин Великої Британії,

– мовиться у повідомленні.

Після цього Цивільна гвардія Іспанії підняла винищувач для перехоплення літака. Далі винищувач його супроводжував й літак приземлився далеко від інших літаків.

Перехоплення літака через жарт: відео

Згодом утворили так званий "безпечний периметр", вивели людей. У Цивільній авіації пояснили:

відбувалося виконання встановленого протоколу, поки поліція не змогла підтвердити, що це була фальшива загроза мінування;

відповідальну особу не було знайдено в соцмережах разом зі ще п'ятьом свідками.

Натомість 18-річного жартівника вже арештували. Його підозрюють в порушенні громадського порядку.

"Якщо його провину доведуть, то його змусять відшкодовувати вартість поліцейської операції", – додала преса.

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