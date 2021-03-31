Испанский премьер посетит Украину: о чем договорились в МИД
В Киеве состоялась встреча Министерства иностранных дел с послом Испании в Украине госпожой Сивильей Кортес Мартин. На ней обсудили сотрудничество двух государств и возможный визит испанского премьер-министра.
Источник:Твиттер Василия Боднара
Встреча состоялась в среду, 31 марта. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар поблагодарил Сильвию Мартин Кортес за поддержку Испании в процессе евроинтеграции Украины.
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О чем договорились дипломаты
Также Боднар отметил, что на встрече обсудили несколько стратегических вопросов. В частности, такие:
- подготовку визита украинской стороны с главой правительства Испании Педро Санчесом;
- возможность проведения масштабного бизнес-форума между Украиной и Испанией;
- договорились принять меры для развития договорно-правовой базы.
Предварительные договоренности представителей Украины и Испании
Президент Владимир Путин 28 февраля 2021 года провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Они обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между странами.
Зеленский поблагодарил Санчеса за поддержку Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пригласил его в гости по случаю 30 годовщины Независимости. Глава испанского правительства согласился.
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