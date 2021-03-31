В Киеве состоялась встреча Министерства иностранных дел с послом Испании в Украине госпожой Сивильей Кортес Мартин. На ней обсудили сотрудничество двух государств и возможный визит испанского премьер-министра.

Встреча состоялась в среду, 31 марта. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар поблагодарил Сильвию Мартин Кортес за поддержку Испании в процессе евроинтеграции Украины.

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О чем договорились дипломаты

Также Боднар отметил, что на встрече обсудили несколько стратегических вопросов. В частности, такие:

подготовку визита украинской стороны с главой правительства Испании Педро Санчесом;

возможность проведения масштабного бизнес-форума между Украиной и Испанией;

договорились принять меры для развития договорно-правовой базы.

Зустріч з послом @EmbEspKiev пані Сільвією Кортес Мартін. Зосередили увагу на підготовці візиту в Україну @sanchezcastejon та проведенні масштабного бізнес форуму. Домовились вжити заходів для розвитку договірно-правової бази. Подякував за підтримку євроінтеграційного шляху pic.twitter.com/rZl1uKyUP1 — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) March 31, 2021

Предварительные договоренности представителей Украины и Испании

Президент Владимир Путин 28 февраля 2021 года провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Они обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между странами.

Зеленский поблагодарил Санчеса за поддержку Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пригласил его в гости по случаю 30 годовщины Независимости. Глава испанского правительства согласился.