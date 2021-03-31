У Києві відбулась зустріч Міністерства закордонних справ з послом Іспанії в Україні пані Сівільєю Кортес Мартін. На ній обговорили співпрацю двох держав та можливий візит іспанського прем'єр-міністра.

Зустріч відбулась у середу, 31 березня. Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар подякував Сільвії Кортес Мартін за підтримку Іспанії у процесі євроінтеграції України. Цікаво Це буде українсько-угорська історія успіху, – Сійярто про плани Угорщини щодо Закарпаття Про що домовились дипломати Також Боднар зазначив, що на зустрічі обговорили декілька стратегічних питань. Зокрема, такі: підготовку візиту української сторони з главою уряду Іспанії Педро Санчесом;

можливість проведення масштабного бізнес-форуму між Україною та Іспанією;

домовились вжити заходів для розвитку договірно-правової бази. Зустріч з послом @EmbEspKiev пані Сільвією Кортес Мартін. Зосередили увагу на підготовці візиту в Україну @sanchezcastejon та проведенні масштабного бізнес форуму. Домовились вжити заходів для розвитку договірно-правової бази. Подякував за підтримку євроінтеграційного шляху pic.twitter.com/rZl1uKyUP1 — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) March 31, 2021 Попередні домовленості представників України та Іспанії Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2021 року провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Вони обговорили розвиток торговельно-економічної співпраці між країнами. Зеленський подякував Санчесу за підтримку Іспанією суверенітету й територіальної цілісності України, а також запросив його у гості з нагоди 30 річниці Незалежності. Глава іспанського уряду погодився.