Испанский коп спас слепую девушку из-под колес трамвая: видео

В испанском городе Гранада незрячая женщина переходила трамвайные пути и сбилась с дороги. Полицейский успел спасти ее и отвести в сторону как раз в тот момент, когда на нее надвигался трамвай.

Как видно на видео, которое опубликовало издание Daily Mail, девушка растерялась и пыталась определить, в какую сторону ей идти, нащупывая путь тростью.

Читайте также: Женщина чудом успела спасти ребенка, который упал под колеса фуры: видео

В это время за спиной у нее двигался трамвай, который ехал прямо на девушку. Однако, по дороге рядом проезжал полицейский и заметил слепую. Он успел выскочить из машины и быстро помочь слепой женщине сойти с рельсов, когда к приближению трамвая оставались считанные метры. В результате инцидента никто не пострадал.

"Хотя все герои носят плащи, этот человек носит форму полиции Гранады", – написала пресс-служба местной полиции в комментарии к видеозаписи.

Полицейский спас слепую девушку из-под колес трамвая: видео