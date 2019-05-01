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      Испанский коп спас слепую девушку из-под колес трамвая: видео

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      Полицейский спас слепую девушку, которая едва не попала под трамвай в Испании
      Полицейский спас слепую девушку, которая едва не попала под трамвай в Испании / Скриншот с видео

      В испанском городе Гранада незрячая женщина переходила трамвайные пути и сбилась с дороги. Полицейский успел спасти ее и отвести в сторону как раз в тот момент, когда на нее надвигался трамвай.

      Как видно на видео, которое опубликовало издание Daily Mail, девушка растерялась и пыталась определить, в какую сторону ей идти, нащупывая путь тростью.

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      В это время за спиной у нее двигался трамвай, который ехал прямо на девушку. Однако, по дороге рядом проезжал полицейский и заметил слепую. Он успел выскочить из машины и быстро помочь слепой женщине сойти с рельсов, когда к приближению трамвая оставались считанные метры. В результате инцидента никто не пострадал.

      "Хотя все герои носят плащи, этот человек носит форму полиции Гранады", – написала пресс-служба местной полиции в комментарии к видеозаписи.

      Полицейский спас слепую девушку из-под колес трамвая: видео

       

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      Теги: Полиция Транспорт
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