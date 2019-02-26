Женщина чудом успела спасти ребенка, который упал под колеса фуры: видео

Во Вьетнаме видеорегистратор случайно заснял невероятный случай спасения ребенка. Женщина с младенцем ехали на мотоцикле и взлетели на дорогу прямо под колеса большого грузовика. К счастью, обоим удалось спастись от смерти.

На видеокадрах видно, как по дороге едет несколько скутеров. Один из них во время обгона на скорости зацепил водитель на серебристой легковушке. После столкновения женщина не удержала равновесия и упала на дорогу с ребенком на руках.

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Их выбросило на разделительную линию шоссе, где в это время ехал большой грузовик. Женщина успела мгновенно отреагировать и выдернуть малыша, полетевшего под фуру. Она спасла жизнь ребенку буквально за секунду до страшной трагедии.

За рулем скутера был мужчина, который заметил падение женщины с ребенком и остановился на обочине.

В то же время, серебристый автомобиль спровоцировавший аварию, даже не остановился и просто поехал дальше.

Смотрите видео невероятного спасения ребенка из-под колес фуры: