Жінка дивом встигла врятувати дитину, що впала під колеса фури: відео

У В'єтнамі відеореєстратор випадково зняв неймовірний випадок порятунку дитини. Жінка з немовлям їхали на мотоциклі та злетіли на дорогу прямо під колеса великої вантажівки. На щастя, обом вдалося врятуватися від смерті.

На відеокадрах видно, як по дорозі їде кілька скутерів. Один з них під час обгону на швидкості зачепив водій на сріблястому легковику. Після зіткнення жінка не втримала рівноваги і впала на дорогу з дитиною на руках.

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Їх викинуло до розділової лінії шосе, де в цей час їхала велика вантажівка. Жінка встигла миттєво відреагувати та висмикнути малюка, що полетів під фуру. Вона врятувала життя дитині буквально за секунду до страшної трагедії.

За кермом скутера був чоловік, який помітив падіння жінки з дитиною та зупинився на узбіччі.

Водночас, сріблясий автомобіль, що спровокував аварію, навіть не зупинився і просто поїхав далі.

Дивіться відео неймовірного порятунку дитини з-під коліс фури: