13:36
26 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Жиріновський не пускає Лазарєва на Євровідєніє. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 лютого
      Вєсті.UA: Нове захоплення Кличка. Зеленський розучився рахувати
      Вєсті.UA
      21:18, 25 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Жінка дивом встигла врятувати дитину, що впала під колеса фури: відео

      433 Читать новость на русском
      Жінка врятувала дитину, яка випала під колеса фури
      Жінка врятувала дитину, яка випала під колеса фури / Скрін з відео

      У В'єтнамі відеореєстратор випадково зняв неймовірний випадок порятунку дитини. Жінка з немовлям їхали на мотоциклі та злетіли на дорогу прямо під колеса великої вантажівки. На щастя, обом вдалося врятуватися від смерті.

      На відеокадрах видно, як по дорозі їде кілька скутерів. Один з них під час обгону на швидкості зачепив водій на сріблястому легковику. Після зіткнення жінка не втримала рівноваги і впала на дорогу з дитиною на руках.

      Читайте також: У Києві врятували підлітка, який опинився на відколотій крижині посеред води: фото і відео

      Їх викинуло до розділової лінії шосе, де в цей час їхала велика вантажівка. Жінка встигла миттєво відреагувати та висмикнути малюка, що полетів під фуру. Вона врятувала життя дитині буквально за секунду до страшної трагедії.

      За кермом скутера був чоловік, який помітив падіння жінки з дитиною та зупинився на узбіччі.

      Водночас, сріблясий автомобіль, що спровокував аварію, навіть не зупинився і просто поїхав далі.

      Дивіться відео неймовірного порятунку дитини з-під коліс фури:

       

      blog_ava
      Ну все, приїхали, – Притула гостро прокоментував відбір на Євробачення
      сьогодні
      5076
      Теги: Аварії та ДТП Діти і неповнолітні В'єтнам Транспорт
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      сьогодні , 01:06 Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      7478
      Справи єднають: в Україні з'явилася онлайн-платформа для підприємців
      сьогодні , 12:01 Справи єднають: в Україні з'явилася онлайн-платформа для підприємців
      Блог Соцмережі 366
      Хто має поїхати на Євробачення-2019 від України замість MARUV?
      25 лютого , 19:28 Хто має поїхати на Євробачення-2019 від України замість MARUV?
      5399
      Чи зможуть ЛГБТ-пари всиновлювати дітей в Україні: уповноважений президента з прав дитини
      сьогодні , 11:00 Чи зможуть ЛГБТ-пари всиновлювати дітей в Україні: уповноважений президента з прав дитини
      Ірина Поліщук 1701
      Эстония готовится к войне, или С кого Украина должна брать пример
      сьогодні , 08:40 Эстония готовится к войне, или С кого Украина должна брать пример
      Блог Соцмережі 1481
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук