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      Испанский стыд в Новых Санжарах, сидячий протест Бужанского - Недиванная сотня

      - Читати новину українською
      Недиванная сотня / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 21 февраля – как украинцы встречали своих из Уханя? Испанский стыд. Если протестующие так боятся заразиться от здоровых людей, предлагаем им уринотерапию и всесильные "пирамидки Гордона". Нардеп Максим Бужанский отказался встать, чтобы почтить в Раде память Героев Небесной Сотни. Впоследствии объяснил: мол, забыли о "Беркуте", который убивал.

      Также в выпуске:

      Обострение в Золотом.

      Мы потеряли одного бойца и наблюдательный пункт. Почему такое происходит у зоны разведения и когда российские наемники отдадут нам тело погибшего?

      Совместный контроль границы.

      Президент Владимир Зеленский предложил беречь нашу границу бок о бок с россиянами и их наемниками на Донбассе. А это напрямую противоречит минским договоренностям.

      Мирись-мирись и больше не захватывай чужих территорий.

      Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо решил провести Национальную платформу примирения и единства. Хорошо, что опомнился после обострения ситуации на фронте.

      Побитый дорожный знак.

      Молодые люди из вымышленных республик напали на обычный знак на обочине дороги. Просто шли и не знали, чем заняться. А как повалили на землю, просто разошлись по домам. Бешеные вечерние развлечения в Донецке. Нам так не жить. И слава Богу.

      Отбитый из российских лап политзаключенный.

      В Украину вернулся крымский журналист Николай Семен. Говорит, что больше всего в оккупации тосковал по книгам на украинском языке. Теперь все свое свободное время посвятит книжным магазинам.

      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Veterano Pizza Леонид Остальцев.

      Смотрите программу "Недиванная сотня" за 21 февраля 2020:

       

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      Автор: Евгений Назаренко, Леонид Остальцев
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новые Санжары Максим Бужанский Недиванная сотня
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