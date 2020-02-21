Іспанський сором в Нових Санжарах, сидячий протест Бужанського – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 21 лютого – як українці зустрічали своїх із Уханю? Іспанський сором. Якщо протестувальники так бояться заразитись від здорових людей, пропонуємо їм уринотерапію і всесильні "пірамідки Гордона". Нардеп Максим Бужанський відмовився встати, аби вшанувати в Раді пам'ять Героїв Небесної Сотні. Згодом пояснив: мовляв, забули про "Беркут", який вбивав.

Також у випуску:

Загострення в Золотому.

Ми втратили одного бійця і спостережний пункт. Чому таке відбувається біля зони розведення і коли російські найманці віддадуть нам тіло загиблого?

Спільний контроль кордону.

Президент Володимир Зеленський запропонував берегти наш кордон пліч-о-пліч з росіянами і їх найманцями на Донбасі. А це напряму суперечить мінським домовленостям.

Мирись-мирись і більше не захоплюй чужих територій.

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо вирішив провести Національну платформу примирення і єдності. Добре, що схаменувся після загострення ситуації на фронті.

Побитий дорожній знак.

Молодики із вигаданих республік напали на звичайний знак обабіч дороги. Просто йшли і не знали, чим зайнятись. А як повалили на землю, просто розійшлися по домах. Скажені вечірні розваги у Донецьку. Нам так не жити. І слава Богу.

Відбитий з російських лап політв'язень.

В Україну повернувся кримський журналіст Микола Семен. Говорить, що найбільше в окупації сумував за книжками українською мовою. Тепер весь свій вільний час присвятить книгарням.

Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.