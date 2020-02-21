22:21
21 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Камінг-аут від Путіна. Росію охопив расизм
      Вєсті Кремля
      20:50, сьогодні
      Вєсті.UA: Фантазії Путіна про Україну. Шуфрич читає реп
      Вєсті.UA
      19:36, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Іспанський сором в Нових Санжарах, сидячий протест Бужанського – Недиванна сотня

      Недиванна сотня -

      У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 21 лютого – як українці зустрічали своїх із Уханю? Іспанський сором. Якщо протестувальники так бояться заразитись від здорових людей, пропонуємо їм уринотерапію і всесильні "пірамідки Гордона". Нардеп Максим Бужанський відмовився встати, аби вшанувати в Раді пам'ять Героїв Небесної Сотні. Згодом пояснив: мовляв, забули про "Беркут", який вбивав.

      Також у випуску: 

      Загострення в Золотому.

      Ми втратили одного бійця і спостережний пункт. Чому таке відбувається біля зони розведення і коли російські найманці віддадуть нам тіло загиблого?

      Спільний контроль кордону.

      Президент Володимир Зеленський запропонував берегти наш кордон пліч-о-пліч з росіянами і їх найманцями на Донбасі. А це напряму суперечить мінським домовленостям.

      Мирись-мирись і більше не захоплюй чужих територій.

      Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо вирішив провести Національну платформу примирення і єдності. Добре, що схаменувся після загострення ситуації на фронті.

      Побитий дорожній знак.

      Молодики із вигаданих республік напали на звичайний знак обабіч дороги. Просто йшли і не знали, чим зайнятись. А як повалили на землю, просто розійшлися по домах. Скажені вечірні розваги у Донецьку. Нам так не жити. І слава Богу.

      Відбитий з російських лап політв'язень.

      В Україну повернувся кримський журналіст Микола Семен. Говорить, що найбільше в окупації сумував за книжками українською мовою. Тепер весь свій вільний час присвятить книгарням.

      Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

      Снігопади, ожеледиця і пориви вітру: де в Україні чекати негоду
      сьогодні
      Автор: Євген Назаренко, Леонід Остальцев
      Теги: Верховна Рада Новини України Нові Санжари Максим Бужанський Недиванна сотня
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Прискорення процесу капітуляції України, або Як Путін хоче реалізувати свої мрії
      Юрій Шуліпа
      сьогодні , 17:00 Чим інфіковане українське суспільство?
      Даша Малахова
      сьогодні , 11:30 Каміни в заміських будинках: як правильно облаштувати
      Соня Волошин
      10 лютого , 21:35 Декор із старих джинсів: ідеї для креативного дизайну – фото
      Ростислав Струтинський
      сьогодні , 15:20 Навіть Вікіпедію переписали: чому протести в Нових Санжарах були зарання сплановані
      Олександр Коваленко
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук