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      Использование интернета в роуминге Киевстар выросло почти в 2,5 раза

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      Киевстар
      Киевстар / Иллюстративное фото

      В летний период количество абонентов Киевстар, которые пользовались услугами в роуминге выросло на 13% по сравнению с летом 2018 года*. При этом они использовали почти в 2,5 раза больше мобильного интернета. В среднем один абонент Киевстар использовал в роуминге 615 мегабайт трафика.

      Рейтинг самых популярных стран, где абоненты Киевстар пользовались роумингом этим летом, выглядит так:

      1. Турция;
      2. Польша;
      3. Италия;
      4. Испания;
      5. Германия.

      Интересно, что страны Европейского союза в этом году посетило на 20% больше абонентов Киевстар, чем годом ранее.

      "Киевстар первым на рынке предложил доступные тарифы в роуминге, благодаря чему использование интернета за последние 3 года возросло в 16 раз. Но мы не остановились на достигнутом и в апреле этого года запустили очень выгодную услугу "Идеальный роуминг" с тарифами от 10 копеек за мегабайт. После этого наши абоненты стали еще активнее пользоваться мобильным интернетом за границей" – комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

      київстар
      Київстар роумінг

      Напомним, Киевстар предоставляет услуги международного роуминга на 5 континентах, в 195 странах. С услугой "Идеальный роуминг" звонки стоят всего от 1 грн за минуту, мобильный интернет от 0,10 грн за мегабайт. "Идеальный роуминг" в качестве альтернативы обычным роуминговым тарифам Киевстар могут заказать абоненты предоплаченной и контрактной формы обслуживания. Для этого необходимо ввести USSD-запрос *505#, после чего абонент получит индивидуальное предложение и инструкцию для подключения услуги.

      *Рост объема использованных услуг мобильной связи в роуминге вычислено путем сравнения данных оператора за июнь-август 2019 году с аналогичными данными за июнь-август 2018 года.

      Справка о Киевстар:

      Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются примерно 26,2 млн абонентов. По исследованиям международной компании Ookla за 2018 год, в сети Киевстар средняя скорость мобильной передачи данных является самой высокой по Украине.

      Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признана как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.

      За дополнительной информацией обращайтесь: [email protected], www.kyivstar.ua

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      Теги: Новости Украины
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