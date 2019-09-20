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      Використання інтернету в роумінгу Київстар зросло майже в 2,5 рази

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      Київстар
      Київстар / Ілюстративне фото

      У літній період кількість абонентів Київстар, які користувалися послугами в роумінгу зросла на 13% в порівнянні з літом 2018 року*. При цьому вони використовували майже в 2,5 раза більше мобільного інтернету. В середньому один абонент Київстар використовував в роумінгу 615 мегабайтів трафіку.

      Рейтинг найпопулярніших країн, де абоненти Київстар користувалися роумінгом цього літа, виглядає так:

      1. Туреччина;

      2. Польща;

      3. Італія;

      4. Іспанія;

      5. Німеччина.

      Цікаво, що країни Європейського союзу в цьому році відвідало на 20% більше абонентів Київстар, ніж роком раніше.

      "Київстар першим на ринку запропонував доступні тарифи у роумінгу, завдяки чому використання інтернету за останні 3 роки зросло в 16 разів. Але ми не зупинилися на досягнутому і у квітні цього року запустили дуже вигідну послугу "Ідеальний роумінг" з тарифами від 10 копійок за мегабайт. Після цього наші абоненти стали ще активніше користуватися мобільним інтернетом за кордоном", – коментує Павло Даніман, директор по маркетингу Київстар.

      Нагадаємо, Київстар надає послуги міжнародного роумінгу на 5 континентах, в 195 країнах. З послугою "Ідеальний роумінг" дзвінки коштують лише від 1 грн за хвилину, мобільний інтернет від 0,10 грн за мегабайт. "Ідеальний роумінг" у якості альтернативи звичайним тарифам у роумінгу Київстар можуть замовити абоненти передплаченої та контрактної форми обслуговування. Для цього необхідно ввести USSD-запит *505#, після чого абонент отримає індивідуальну пропозицію і інструкцію для підключення послуги.

      київстар
      Київстар роумінг

      *Зростання обсягу використаних послуг мобільного зв'язку в роумінгу обчислено шляхом порівняння даних оператора за червень-серпень 2019 році з аналогічними даними за червень-серпень 2018 року.

      Довідка про Київстар:

      Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій мобільного зв’язку за кількістю абонентів, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G. За дослідженнями міжнародної компанії Ookla за 2018 рік у мережі Київстар середня швидкість мобільної передачі даних є найвищою по Україні. Послугами Київстар користується близько 26,2 млн абонентів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

      Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

      Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

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      Теги: Новини України
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