Использование промышленных шлаков для строительства автодорог позволит экономить 30 млрд грн

Использование промышленных отходов для строительства автодорог позволит экономить 30 миллиардов бюджетных гривен в год. Об этом заявила в эфире 24 канала президент Всеукраинской общественной ассоциации Светлана Берзина.

"Мы подсчитали, сколько было потрачено средств на инфраструктурные проекты, учитывая данные Prozorro. Если будут использоваться 50% шлака вместо природного сырья, то можно сэкономить около 30 миллиардов гривен – это с учетом уже подготовки шлаковых материалов до необходимой фракции, которая сможет применяться при строительстве и расходов на транспортировку", – отметила Светлана Берзина.

Как отметили участники Международной выставки оборудования и технологий для сбора и переработки отходов Waste Menegment 2019, шлаки для строительства дорог применяют в большинстве стран мира. Из-за надежности и экологичности материала. Тогда, как у нас используется менее трети промышленных отходов. Изменить ситуацию эксперты предлагают на законодательном уровне, а начать – с увеличения объемов государственного заказа. Участники выставки предлагают ввести обязательную норму по использованию шлаков при строительстве автодорог и использовать ее еще на этапе проектирования дорог.