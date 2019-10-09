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      Использование промышленных шлаков для строительства автодорог позволит экономить 30 млрд грн

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      Использование промышленных шлаков для строительства автодорог позволит экономить 30 млрд грн в год
      Использование промышленных шлаков для строительства автодорог позволит экономить 30 млрд грн в год / budport.com.ua (иллюстративное фото)

      Использование промышленных отходов для строительства автодорог позволит экономить 30 миллиардов бюджетных гривен в год. Об этом заявила в эфире 24 канала президент Всеукраинской общественной ассоциации Светлана Берзина.

      "Мы подсчитали, сколько было потрачено средств на инфраструктурные проекты, учитывая данные Prozorro. Если будут использоваться 50% шлака вместо природного сырья, то можно сэкономить около 30 миллиардов гривен – это с учетом уже подготовки шлаковых материалов до необходимой фракции, которая сможет применяться при строительстве и расходов на транспортировку", – отметила Светлана Берзина.

      Как отметили участники Международной выставки оборудования и технологий для сбора и переработки отходов Waste Menegment 2019, шлаки для строительства дорог применяют в большинстве стран мира. Из-за надежности и экологичности материала. Тогда, как у нас используется менее трети промышленных отходов. Изменить ситуацию эксперты предлагают на законодательном уровне, а начать – с увеличения объемов государственного заказа. Участники выставки предлагают ввести обязательную норму по использованию шлаков при строительстве автодорог и использовать ее еще на этапе проектирования дорог.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины
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