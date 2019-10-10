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      Использовать в строительстве дорог: эксперты о необходимости реализации промышленных шлаков

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      Промышленные шлаки в строительстве дорог
      Промышленные шлаки в строительстве дорог / unian.ua

      В вопросе реализации промышленных шлаков роль государства в стимулировании бизнеса является одной из главных.

      Украинские предприятия и экологические организации подчеркивают важность рационального использования вторичного продукта металлургических заводов и ТЭЦ. Так называемые промышленные шлаки в Украине не реализуются даже на 50%, тогда как в Европе эта цифра достигает 93-х процентов.

      "Сейчас в Украине большие накопления шлаковой продукции: это более 50 млн отходов теплоэлектростанций и более 100 млн отходов металлургических комбинатов, плюс существует большой потенциал увеличения реализации в другие отрасли", – заявила старший аналитик Recycling Solutions Юлия Радченко.

      Один из наиболее популярных и эффективных методов реализации промышленных шлаков является их использование в строительстве. В частности, в строительстве дорог.

      "Эти материалы являются более надежными, более качественными в качестве строительных материалов, нежели природные, к тому же они являются более безопасными, потому что, например, природные материалы, они довольно радиоактивные", – подчеркивает президент ОО "Живая планета" Светлана Березина.

      В вопросе реализации промышленных шлаков роль государства в стимулировании бизнеса является одной из главных.

      "Главное, что может сделать государство – это логистика и какие-то преференции для перевозок вторичного сырья. И второе – это государственный заказ. Во всем мире существуют так называемые "зеленые закупки", к тому же должна даваться приоритетность использования материалов вторичного использования. Только так мы выйдем на циклическую экономику", – заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

      Эксперты отмечают: все механизмы для решения проблемы промышленных шлаков в Украине есть, необходимо только активное участие государства.

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      Теги: Новости Украины Экология Дороги
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