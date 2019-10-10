12:10
10 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і його "елітний" підрозділ. Пині поставили пам'ятник
      Вєсті Кремля
      22:23, 9 жовтня
      Вєсті.UA: Фантастична схожість Леніна та Порошенка. Добкін посуне "Океан Ельзи"?
      Вєсті.UA
      19:58, 9 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Використовувати у будівництві доріг: експерти про необхідність реалізації промислових шлаків

      42 Читать новость на русском
      Промислові шлаки у будівництві доріг
      Промислові шлаки у будівництві доріг / unian.ua

      У питанні реалізації промислових шлаків роль держави у стимулюванні бізнесу є однією з головних.

      Українські підприємства та екологічні організації підкреслюють важливість раціонального використання вторинного продукту металургійних заводів і ТЕЦ. Так звані промислові шлаки в Україні не реалізуються навіть на 50%, тоді як в Європі ця цифра сягає 93-х відсотків.

      "Зараз в Україні великі накопичення шлакової продукції: це понад 50 млн відходів теплоелектростанцій і понад 100 млн відходів металургійних комбінатів, плюс існує великий потенціал збільшення реалізації в інші галузі", – заявила старший аналітик Recycling Solutions Юлія Радченко.

      Один з найбільш популярних і ефективних методів реалізації промислових шлаків є їх використання в будівництві. Зокрема, в будівництві доріг.

      "Ці матеріали є більш надійними, більш якісними як будівельні матеріали, ніж природні, до того ж вони є більш безпечними, тому що, наприклад, природні матеріали вони досить радіоактивні", – підкреслює президент ГО "Жива планета" Світлана Березіна.

      У питанні реалізації промислових шлаків роль держави у стимулюванні бізнесу є однією з головних.

      "Головне, що може зробити держава – це логістика і якісь преференції для перевезень вторинної сировини. І друге – це державне замовлення. У всьому світі існують так звані зелені закупівлі, до того ж повинна даватися пріоритетність використання матеріалів вторинного використання. Тільки так ми вийдемо на циклічну економіку", – заявив президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

      Експерти зазначають: всі механізми для розв'язання проблеми промислових шлаків в Україні є, необхідна лише активна участь держави.

      blog_ava
      "Захар Беркут": сюжет та офіційний трейлер фільму за участю голлівудських акторів
      сьогодні
      5843
      Теги: Новини України Дороги Екологія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      сьогодні , 12:00 Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      Блог Медіа 769
      Чому "група Коломойського" в Раді бунтує проти Зеленського – Лещенко
      сьогодні , 07:02 Чому "група Коломойського" в Раді бунтує проти Зеленського – Лещенко
      4080
      Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      7 жовтня , 10:00 Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      3336
      Хоумскулінг: як відбувається домашнє навчання в Україні
      9 жовтня , 23:20 Хоумскулінг: як відбувається домашнє навчання в Україні
      Ірина Папірник
      Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      9 жовтня , 22:36 Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      Антон Голобородько 400
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук