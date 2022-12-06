Об этом на прес-сбрифинге рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 канал. Он отметил, что комплекс, который получила Украина, неновый.
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"Он с 1970 годов. Есть моральное и физическое старение. Наши комплексы "Бук" и С-300 тоже не новые, но работают достаточно эффективно. Hawk несколько раз модернизировались, было несколько этапов. Им мы усилим те силы и средства, чтобы перекрыть больше территории", – сказал Игнат.
Что нужно для использования Hawk
По словам спикера Воздушных сил, говорить о том, что Hawk уже на вооружении, пока рано. Он не заступал на боевое дежурство.
Пока речь идет о подготовке людей, которые смогут эффективно использовать этот тип вооружения, – объяснил Игнат.
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