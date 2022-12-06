Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель портала Defence Express Иван Киричевский. Он напомнил, что Россия запустила по Украине более 70 ракет, из них более 60 уничтожила украинская противовоздушная оборона.

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Наименее результативный обстрел с октября

По словам Киричевского, нельзя говорить о том, что российские военные запустили аномально малое количество ракет. К примеру, во время атаки 17 ноября, когда оккупанты обстреливали объекты газодобывающей инфраструктуры в Украине, они выпустили всего 18 ракет. Впрочем, на этот раз против оккупантов сыграла их самоуверенность.

Иван Киричевский Военный обозреватель портала Defence Express Россияне, очевидно, думали, что знают все обходные маршруты нашей ПВО и понимают, как заставить наших диспетчеров потерять управление энергосистемой. Но что-то пошло не так. Ракетный обстрел 5 декабря для россиян показался наименее результативным, начиная с 10 октября.

Он добавил, что в ряде областей, в частности, в Киевской, Одесской, Винницкой и Сумской, все же возникли капитальные проблемы с энергообеспечением. Однако, к счастью, в отличие от предыдущих случаев ракетная атака не привела к коллапсу энергосистемы в масштабах всей Украины.

Почему россияне во время атаки 5 декабря потерпели неудачу

По словам Киричевского, в том, что россиянам не удалось достичь результатов, на которые они надеялись, сыграли 2 фактора:

скачок профессионализма наших зенитчиков;

профессиональные действия украинских энергодиспетчеров, которые смогли удержать цельность энергосистемы.

Эксперт Defense Express отметил, что россиянам придется искать какие-либо другие методы воздействия на гражданское население.

"Сейчас Россия пытается тянуть время и использовать эффект внезапности. Однако время работает не в пользу россиян", – отметил Киричевский.

Украина существенно усилила свою ПВО

По его словам, в течение ноября Украина получила от западных партнеров около 10 зенитно-ракетных комплексов разных типов – как новейшие NASAMS, так и проверенные временем MIM-23 HAWK.

"Если углубляться в терминологию, то, что на Западе называется комплексом, у нас по штатной структуре может быть полноценной батареей. Это позволило увеличить плотность прикрытия наших объектов энергоинфраструктуры", – сказал Киричевский.

Также, как сообщил эксперт, украинские зенитчики научились сбивать крылатые ракеты с германских зенитных танков Gepard.

Если россияне и дальше будут тянуть время и если не случится ничего чрезвычайного, то показатель сбивания ракет будет держаться на таком же уровне, как 5 декабря – то есть 85% сбитых крылатых ракет,

– отметил военный обозреватель.

Россияне не способны "перенасытить" украинскую ПВО

Он добавил, что во время обстрела 23 ноября, закончившегося блекаутом, россияне отстреляли всего 77 ракет.

С одной стороны, оккупанты уперлись в "потолок", когда они за один раз не смогут выпустить более 80 ракет.

С другой, результативность и производительность нашей противовоздушной обороны выросла до того "потолка", когда 70 крылатых ракет врага уже не являются тем порогом, который способен "перенасытить" нашу систему ПВО.

Украина прикрыла объекты критической инфраструктуры

Кроме того, по словам Киричевского, Украина прикрыла объекты критической инфраструктуры неожиданными элементами. В частности, украинские военные применяют "Стингеры" специфической модификации, полученные из Литвы в начале февраля. Там есть аппаратура, позволяющая принимать данные из объединенной системы ПВО.

Также на помощь ПВО пришли британские комплексы Stormer FMV на гусеничном шасси, первоначально работавшие по россиянам на фронте. Однако сейчас их перебросили прикрывать критическую инфраструктуру.

Чем больше средств противовоздушной обороны вокруг критической инфраструктуры, тем проще стало сбивать ракеты и тем больше ракет нужно тратить россиянам, чтобы хотя бы что-то пробилось,

– отметил военный обозреватель.

Он добавил, что 5 декабря российские захватчики запускали по Украине не только Х-101 и Х-555, но и сверхзвуковые крылатые ракеты X-22.

"Такие ракеты у нас сбивать почти нечем. Возможно, именно они и оказались в списке долетевших до целей. Однако если и небольшое количество дозвуковых крылатых ракет смогли просочиться сквозь боевые порядки, то все равно это лучший результат, чем можно было бы ожидать в наших условиях", – подчеркнул Киричевский.

Иван Киричевский рассказал, как украинская ПВО смогла отбить ракетную атаку: смотрите видео

Массированная ракетная атака 5 декабря: коротко