Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. Он также отметил, что россияне в своих ракетах типа Х-101 и в "Калибрах" используют унифицированные платы.

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"Но они это делали с 2014 года, уже находясь под санкциями. Однако стоит отметить, что это не те компоненты, которые предназначены для военной техники", – говорит Катков.

В то же время, россияне активно использовали компоненты бытового характера – те, которые, абстрактно, можно приобрести на Aliexpress. Так что оккупанты сконструировали такие системы наведения из бытовых материалов,

– отмечает специалист.

По словам Олега Каткова, также следует добавить, что для производства россияне используют незначительную часть поставщиков и производителей. "Это позитив, ведь можно ввести санкции на этих производителей", – добавляет эксперт.

Но в то же время есть и негатив, говорит Катков, ведь если они с 2014 года производят оружие из бытовых микросхем, то они могут обратиться и к другим поставщикам.

Как и из каких деталей россияне производят оружие: смотрите видео

Что у врага с оружием

Федор Вениславский подчеркнул, что не был бы оптимистом по вопросам, связанным с дефицитом боеприпасов у врага. Он отметил, что российские военные действительно потратили большое количество своих "хваленных" высокоточных ракет. Причем на некоторых позициях осталось менее 30%.

Такое количество – неприкосновенный запас любой армии мира. Его хранят, чтобы обезопасить себя от потенциальных угроз.

Но следует также понимать, что в россии осталось очень много боеприпасов советского образца. Вениславский, ссылаясь на ГУР и другие разведывательные ведомства, заметил, что их везут с Дальнего Востока, Урала, Приморского края.