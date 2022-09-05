Про це 24 каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков. Він також зазначив, що росіяни у своїх ракетах типу Х-101 та у "Калібрах" – використовують уніфіковані плати.

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"Але вони це робили із 2014 року, вже бувши під санкціями. Проте варто зазначити, що це не ті компоненти, які призначені для військової техніки", – каже Катков.

Водночас росіяни активно використовували компоненти побутового характеру – ті, які абстрактно можна придбати на Aliexpress. Тож окупанти сконструювали такі системи наведення з побутових матеріалів,

– зазначає фахівець.

За словами Олега Каткова, також слід додати, що для виробництва, росіяни використовують незначну частину постачальників та виробників. "Це позитив, адже можна ввести санкції на цих виробників", – додає експерт.

Але водночас є і негатив, каже Катков, адже якщо вони із 2014 року виготовляють зброю із побутових мікросхем, то вони можуть звернутись і до інших постачальників.

Як і з яких деталей росіяни виготовляють зброю: дивіться відео

Що у ворога зі зброєю

Федір Веніславський наголосив, що не був би оптимістом у питаннях, пов'язаних з дефіцитом боєприпасів у ворога. Він зауважив, що російські військові дійсно витратили велику кількість своїх "хвалених" високоточних ракет. Причому на деяких позиціях залишилося менш як 30%.

Така кількість – недоторканний запас для будь-якої армії світу. Його приберігають, щоб убезпечити себе від потенційних загроз.

Але слід також розуміти, що в росії залишилося ще дуже багато боєприпасів радянського зразка. Веніславський, посилаючись на ГУР та інші розвідувальні відомства, зауважив, що їх везуть з Далекого Сходу, Уралу, Приморського краю.