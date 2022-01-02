Думку про це напишу пізніше. Бо щось хороша така кількість народу живе в абстракціях і поза війною, яка триває 8 рік в 6 годинах потягом з Києва.

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Що має бути у рюкзаку

Нижче написала склад мого великого баула + рюкзачку на 20 л, які містять все необхідне для життя на якійсь певний період:

документи (+зіп пакети);

заповнена особова картка (група крові, алергії, хронічні захворювання і т.д.);

готівка;

рації;

ліхтарик налобний + ручний (+ різні батарейки);

компас;

повербанк (на сонячній батареї);

мультітул;

саперна лопата;

ніж;

армований скотч;

олівець/блокнот;

набір швейний;

міцні сміттєві пакети;

паракордовий шнур;

намет, каремат, спальник;

фляга/казанок/чашка/ложка і виделка;

Важливо Військовий облік для жінок в Україні: які проблеми та питання виникли

сірники та запальничка;

набір звичайних свічок;

сухий спирт;

4 сухпаї + вода + швидка їжа для запарювання (типу їдло);

таблетки для знезараження води (або трубка-фільтр);

примус + балон;

засоби особистої гігієни;

дощовик;

одяг: термобілизна, фліс, шапка, рукавиці, баф, спідня білизна, шкарпетки, 2 комплекти форми (може бути просто зручний одяг), 2 куртки, 2 футболки, арафатка, спортивні штани, берци, гумові капці, кросівки;

тактичні окуляри;

карабіни різних розмірів;

бронежилет + каска;

аптечка (склад IFAK) + необхідні особисті пігулки;

медичний рюкзак;

зброя.

Перелік підлягає змінам, виходячи з ваших потреб. Але загально для виживання, на мою думку, в моєму переліку є все. Користуйтесь.

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