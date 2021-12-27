Вочевидь, це логічно для країни, що стільки років воює проти агресивного неадекватного сусіда. Таким чином фактично розширюється коло осіб, які можуть бути залучені до військової служби. Зрештою, те саме робить Ізраїль. У нас просто так само може не бути іншого виходу.

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Про проблеми

Захист батьківщини — це не лише про обов'язок, але й про бути долученою до творення нашого спільного майбутнього. І я пишаюся, що багато моїх знайомих жінок вже обдзвонюють військкомати чи просто висловлюють готовність виконувати громадянський обов'язок та стати частиною ЗСУ.

Але як часто буває, на практиці виникають проблеми. Окей, навіть не проблеми, а точки докладання зусиль, щоб змінити ситуацію на краще.

У законодавстві й раніше була норма, згідно з якою жінки певного фаху були військовозобов'язаними (найбільша така група – медики). Але зараз трохи змінили формулювання в законі й на підставі цього оновили список професій та спеціальностей жінок, що підлягають військовому обліку. Це логічно, адже список не змінювався з 1994 року. Значна частина професій, які в ньому були вказані раніше, – зараз вже неактуальні.

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Але далі почалася "каша"

Спочатку Міноборони оприлюднює максимально широкий перелік. Ніхто нічого не коментує, соцмережі бурлять обговореннями, будують здогадки й гіпотези. Неясно, йдеться про спеціальність у дипломі чи про професію, за якою працюєш. Проходить кілька днів, і голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки говорить, що він порадився з міністром оборони, і список скоротять – "бо там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним силам та іншим військовим формуванням".

Ну перепрошую, але це означає, що нам бракує бачення, жінки яких професій потрібні ЗСУ і на які посади. Таке бачення мало б бути насамперед у Верховного головнокомандувача, у президента Зеленського (який є ініціатором закону). Для когось список професій — це рядки в постанові, а для когось — це питання планування свого майбутнього.

Призов для жінок буде добровільним. Але якщо жінка ухвалила рішення служити ЗСУ, чи передбачене для неї якесь інтенсивне навчання? Розумію, що у Зовнішніх сил обмежені часові і людські ресурси, але навчання потрібне не лише чоловікам, але й жінкам. Якщо Pociя знову піде в наступ, жінки на службі мають знати, як стріляти, рити окопи, надавати медичну допомогу.

Дуже сподіваюся, що Міноборони не стане ділити призовників за ґендерним принципом. І жінкам, що підуть служити, не діставатимуться виключно тилові професії за залишковим принципом (хоча ось ці повідомлення на сайті Міноборони, що жінки будуть насамперед виконувати медичні функції — не дуже надихають).

Фізично підготовлена, мотивована виконувати бойові завдання жінка нічим не гірша від офісного співробітника, але чоловіка. При всій повазі.

Чому я звертаю на це особливу увагу. І раніше українські виші готували студенток за спеціальностями, за якими вівся військовий облік. Наприклад, медичні. Але траплялися випадки, коли хлопців в обов'язковому порядку відвозили на полігон – вчитися стріляти, а дівчатам вчили – максимум тактичній медицині. Це неправильно і нерозумно. Дівчатам в разі чого як відстрілюватися? Поглядом?

Постало багато технічних питань щодо постановки жінок на військовий облік

Я уважно слухала пресконференцію вчора, однак так і не зрозуміла – звертатися у військкомат потрібно за місцем реєстрації чи можна за місцем проживання? Чи не логічніше, щоб не ускладнювати логістику та збільшити кількість тих, хто стане на військовий облік – дозволити звертатися за місцем проживання? Розумію, що деякі правила лишилися нам у спадок від coвкoвих часів, але може, саме зараз – час їх вдосконалити?

Якщо важливо стати на облік у військкомат саме за місцем реєстрації – добре, але чи можна хоча б уточнювати дані про зміну місця роботи чи про народження дітей – дистанційно, онлайн? Щоб щоразу не їздити, наприклад, з Одеси, де людина проживає, – в Чернівці, де людина зареєстрована? У нас же держава в смартфоні чи як?

Наступна болюча тема – медогляд. Проходити гінеколога з медкомісії у великій черзі – таке собі задоволення. Чи можна нарешті здійснити революцію – і дозволити частину медогляду проходити у своїх лікарів? Боїтеся ризику корупції? На медкомісію військкомату можна відправляти лише тих, кого визнали непридатними до служби. А якщо людина придатна – яка різниця, в якій клініці це визначили? Така проста, але революційна реформа суттєво зменшить стрес для жінок, збільшить їхнє бажання проходити медогляд, і збільшить пропускні можливості військкоматів.

Адже поставити на військовий облік таку велику кількість українок – лише за рік – той ще виклик.

Залишається питання, хто має координувати процес постановки на облік — роботодавець чи все ж таки сама жінка? Окей, з вівторка бігти у військкомат не потрібно. А коли потрібно? Хто про це повідомить? Хто має взяти це питання на контроль?

Одним словом, питань дуже багато. І головні виклики зараз — розумне планування, вдосконалення процедур і суттєве покращення комунікації. Хотілося б більше лідерства й уваги до цього питання — з боку Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Замість уже традиційного мовчання та ігнору.

Бо я вірю, що ініціатива про військовий облік жінок має для України багато можливостей. Давайте не лише захоплюватися кращими практиками Ізраїлю чи інших країн, що дбають про безпеку в часи війни. Але й поступово, продумано та якісно впроваджувати їх у нас. Бо Збройні сили у нас одні. Як і ми у них.

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