Россия считает, что имеет право на геноцид

Россияне заходят на территорию другой страны и масштабно уничтожают инфраструктуру, массово убивают мирных граждан и намеренно сносят все наши города полностью. Называют это отвратительным и лживым термином "специальная военная операция".

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Россияне используют в Украине все виды тяжелой артиллерии, тяжелые огнеметы, реактивные системы залпового огня, тяжелые авиационные бомбы и крылатые ракеты разных модификаций с дальностью более 1000 километров.

Еще раз по буквам: существа с российскими паспортами заходят в суверенную Украину и выжигают здесь все подряд всеми видами неядерного оружия. Хотя из-за своей врожденной трусости готовы применить уже и "тактику", и "химию".

Россияне абсолютно шизофренически считают, что имеют на это право – убивать всеми (подчеркиваю – всеми) видами тяжелого оружия мирных людей в совершенно суверенном другом государстве.

Истерика на болотах

Но как только стало известно, что Украина все-таки получит MLRS с нормальной дальностью действия (более 100 километров), россияне сразу впали в истерическую истерику.

Дикий визг стоит сейчас над всем российским болотом: "Только не это! Только не давайте им реактивные дальнобойные системы! Только не оружие возмездия!"

Что это значит? Только одно. Россия способна воевать исключительно против безоружных мирных граждан и сразу же "мочится" себе в штаны, если оппонент получает равноценное оружие.

Вывод?

Проще некуда. Два диких российских крика: "отмените санкции!" и "на коленях умоляем: не давайте украинцам MLRS!" – прямое доказательство крайней эффективности этих двух шагов…

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