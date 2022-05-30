Единственный путь восстановления продовольственной безопасности – полная победа над Россией, освобождение территории Украины и акватории Черного моря. Для этого нужна максимальная военная поддержка того же Запада.

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Никаких уступок

Любые компромиссы приведут к тому, что:

  • Европа усилит зависимость от России;
  • Россия увеличит свое влияние на мир;
  • Мир будет погружаться во все больший хаос, создаваемый Россией, имея для этого ресурсы и политическое влияние;
  • Украина может быть уничтожена, и мир получит еще большие риски для продовольственной безопасности;
  • После Украины Россия пойдет разрушать Европу и тот же коллективный Запад.

Любые переговоры с террористами заканчиваются тем, что террористы влияют еще больше.

Никаких компромиссов

Только полная победа Украины и всего цивилизованного мира над Россией!

Путин уже просит переговоров с Украиной – смотрите видео: