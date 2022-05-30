Єдиний шлях відновлення продовольчої безпеки – повна перемога над Росією, визволення території України та акваторії Чорного Моря. Для цього потрібна максимальна військова підтримка того самого Заходу.

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Жодних поступок

Будь-які компроміси призведуть до того, що:

Європа посилить залежність від Росії;

Росія збільшить свій вплив на світ;

Світ занурюватиметься у все більший хаос, який створюватиме Росія, маючи для цього ресурси та політичний вплив;

Україна може бути знищена і світ отримає ще більші ризики для продовольчої безпеки;

За Україною Росія піде руйнувати Європу і той самий колективний Захід.

Будь-які переговори з терористами закінчуються тим, що терористи ще більше впливають.

Жодних компромісів