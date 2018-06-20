Истина в вине: как украинское виноделие стало известно во всем мире

История вина является такой же древней как человеческая цивилизация. Древние римляне об извечном напитке говорили: "Истина в вине".

Старейшим свидетельством первоначального виноделия и культивирования виноградной лозы 10 тысяч лет являются большие глиняные сосуды с остатками виноградных косточек, которые археологи откопали на территории современной Грузии.

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Похожие находки случались на берегах Каспийского моря и в Восточной Турции.

О высоком развитии виноделия в древнем Египте свидетельствуют артефакты из гробницы Тутанхамона. Исследователи, которые сотню лет назад открыли усыпальницу, обнаружили там большое количество амфор со следами высохшего вина на дне. На сосудах было подробно указано год производства, имя винодела и даже характеристика напитка: "очень хорошее вино". Эти праобразы современных "этикеток" удовлетворили бы интерес даже слишком придирчивых экспертов XXI века.

Амфоры со следами высохшего вина на дне

Жители страны фараонов сравнивали процесс изготовления вина с алхимией, и считали его привилегией своих правителей. От египтян виноделие переняли древние греки и римляне. Вино боготворили, о нем слагали мифы и легенды. Им рассчитывались как валютой, а именно греки обменивали вино на золото и серебро, римляне - на рабов.

В наши дни самой ценной, пожалуй, является бутылка вина, которая чудом сохранилась еще от той античной эпохи. Ее получили из одного из римских склепов вблизи города Шпеер, в Германии. Бутылка, датированная 325 годом нашей эры, сегодня выставлена ​​на показ в местном историческом музее.

Бутылка вина датируется 325 годом нашей эры

В Украине история вина тоже достигает еще тех древних времен. Культура виноградарства прослеживается на южном берегу Крыма с VI века до Рождества Христова. Свои сорта винограда завезли сюда греки, которые основали здесь собственные колонии, оттуда виноделие распространилось на другие регионы Украины и соседнюю Молдову.

Сегодня украинское вино известно во всем мире, ведь марочные вина экспортируют в Европу, Америку, а лучшие его образцы завоевывают высокие награды международных конкурсов.

Интересно, что вино в старые времена пили не только ради удовольствия, но и из гигиенических соображений, поскольку сырая вода часто была возбудителем опасных болезней и эпидемий. А легендарный Гиппократ даже рекомендовал вино, как универсальное средство, которое обладает превосходными мочегонными, антисептическими и бодрящими свойствами.

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