Крафтовые настойки: как 200 лет назад в Украине зародилось уникальное ремесло

Уникальные рецепты крафтовых настоек знаменитого ученого Клима Житника сохранились до сегодня. А началось все в далеком XIX веке.

Слово "крафт" – это ремесло в переводе с английского. Крафтовые продукты обычно отличаются индивидуальной рецептурой, высоким качеством, натуральными составляющими и насыщенным вкусом. Именно эти принципы легли в основу изобретений Клима Житника. Его желание создавать и открывать новые пути положило начало крафтовому производству настоек.

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Как же все начиналось? Клим Житник – родом с Черниговщины. Учился в Харьковском университете, был одногруппником известного иммунолога Ильи Мечникова. Выдающийся ученый-ботаник знал все о целебных свойствах трав. Однако в 1863-м году Житник был вынужден покинуть университет из-за бедности.

Чтобы иметь возможность продолжать свои эксперименты с травами, ученый устроился на винодельню помещика Дмитриева. Здесь он разрабатывал авторские алкогольные рецепты. Житник потратил десятилетия, чтобы отыскать на Слобожанщине травы, которые идеально сочетаются со вкусом качественной водки. Биолог усовершенствовал не только составы настоек, но и технологию их производства – улучшил свойства перегонных кубов и теплоизоляцию печей подогрева. Именно он одним из первых использовал научный метод при изготовлении настоек.



Клим Житник изготавливал крафтовые травяные настойки по уникальным рецептам

Крафтовые настойки Клима Житника были такими популярными, что Дмитриев выкупил его рецепты за баснословные на то время деньги – 3000 рублей. Помещик изготавливал напитки по рецептам Житника аж до Октябрьской революции.

Сам ученый за полученные деньги эмигрировал в Канаду, где продолжил изучать ботанику и химию.

Рецепты травяных настоек Клима Житника сохранились в Украине до сегодняшнего дня. Они легли в основу современной технологии производства первой крафтовой водки, которую назвали в честь украинского ученого. Для изготовления современных настоек используют те же натуральные ингредиенты: мед, корень калгана, цвет липы и акации.