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Телеканал новин 24 Програми Факти про Клима Житника

Крафтові настоянки: як 200 років тому в Україні зародилося унікальне ремесло

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Крафтові настоянки Клима Житника: 200 років історії
Крафтові настоянки Клима Житника: 200 років історії / eda.bit.ua

Унікальні рецепти крафтових настоянок знаменитого вченого Клима Житника збереглися до сьогодні. А почалось усе у далекому XIX столітті.

Слово "крафт" – це ремесло у перекладі з англійської. Крафтові продукти зазвичай вирізняються індивідуальною рецептурою, високою якістю, натуральними складниками та насиченим смаком. Саме ці принципи лягли в основу винаходів Клима Житника. Його бажання створювати і відкривати нові шляхи поклало початок крафтового виробництва настоянок.

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Як же все починалося? Клим Житник – родом із Чернігівщини. Навчався у Харківському університеті, був одногрупником відомого імунолога Іллі Мечникова. Видатний вчений-ботанік знав усе про цілющі властивості трав. Однак у 1863-му році Житник був змушений покинути університет через бідність.

Щоб мати можливість продовжувати свої експерименти з травами, вчений влаштувався у винокурню поміщика Дмитрієва. Тут він розробляв авторські алкогольні рецепти. Житник потратив десятиліття, щоб відшукати на Слобожанщині трави, які ідеально поєднуються зі смаком якісної горілки. Біолог вдосконалив не лише склади настоянок, а й технологію їхнього виробництва – поліпшив властивості перегінних кубів і теплоізоляцію печей підігріву. Саме він одним з перших використав науковий метод при виготовленні настоянок.

Рецепти трав'яних настоянок
Клим Житник виготовляв крафтові трав'яні настоянки за унікальними рецептами

Крафтові настоянки Клима Житника були такими популярними, що Дмитрієв викупив його рецепти за нечувані на той час гроші – 3000 рублів. Поміщик виготовляв напої за рецептами Житника аж до Жовтневої революції.

Сам вчений за отримані гроші емігрував до Канади, де продовжив вивчати ботаніку і хімію.

Рецепти трав’яних настоянок Клима Житника збереглися в Україні до сьогодні. Вони лягли в основу сучасної технології виробництва першої крафтової горілки, яку назвали на честь українського вченого. Для виготовлення сучасних настоянок використовують ті ж натуральні інгредієнти: мед, корінь калгану, цвіт липи та акації.

Теги: Факти про Клима Житника Алкоголь Горілка
Джерело: 24 Канал
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