19:28
7 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 7°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    26°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Усы надежды для сборной РФ. Виртуальная реальность Киселева
Вєсті Кремля
21:04, 6 июня
Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина
Вєсті.UA
19:48, 6 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, 6 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Программы Факты о Климе Житнике
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Как уникальный авторский продукт "крафт" получил немалую ценность

Факты о Климе Житнике 6 Читати новину українською

Представьте себе Украину 19-го века – тусклое мерцание керосиновых ламп, а также домашние лаборатории, где в порыве вдохновения создавалось неповторимое. Среди большого количества вещей во время потребительского общества – авторский продукт имел большую ценность. Желание человека создавать и открывать новые пути положило начало крафтовому производству.

Слово "крафт" в переводе с английского означает ремесло. И действительно, крафтовая продукция – это не дань моде, которую бездумно подражают те, кто хочет привлечь к себе внимание.

Читайте также: Как зародилась дружба Клима Житника и Ильи Мечникова

Именно на принципах крафта держались изобретения Клима Житника. Исследователь и новатор 19-го столетия изучал целебные свойства трав, разрабатывал рецепты настоек и считался экспертом по экстрагированию и мацерации лекарственных растений.

насіння
Клим Житник – гений, который знал каждое семя

Родился на Черниговщине, учился в Харькове, жил в Европе и Канаде. Сотрудничал и дружил с будущим нобелевским лауреатом иммунологом Ильей Мечниковым.

трав'яні настоянки
Клим Житник часто разрабатывал травяные настойки

Наконец, результаты работы Житника снова вернулись на Родину. Теперь и в Украине можно попробовать настоящий крафт, созданный по возрастным рецептам ее самых рьяных и талантливых мастеров.

Больше – смотрите в программе.

Теги: Факты о Климе Житнике
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Антин Мухарский: Топор войны выкопан, и я не собираюсь его зарывать
сегодня, 19:02 Антин Мухарский: Топор войны выкопан, и я не собираюсь его зарывать
Катерина Петренко 128
В чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс
сегодня, 18:00 В чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс
Павло Казарін 132
Увольнение Данилюка: как сняли министра финансов и почему это важно
сегодня, 17:33 Увольнение Данилюка: как сняли министра финансов и почему это важно
Євгенія Мазур 275
Кому ухвалення Антикорупційного суду принесе політичні бонуси та як змінить відносини із Заходом
сегодня, 17:00 Кому ухвалення Антикорупційного суду принесе політичні бонуси та як змінить відносини із Заходом
Микола Давидюк 877
Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
сегодня, 15:00 Чому ЄС може поступово "забути" про санкції проти Росії та як Україні цьому запобігти
Василь Філіпчук 426
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук