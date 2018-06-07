Как уникальный авторский продукт "крафт" получил немалую ценность

Представьте себе Украину 19-го века – тусклое мерцание керосиновых ламп, а также домашние лаборатории, где в порыве вдохновения создавалось неповторимое. Среди большого количества вещей во время потребительского общества – авторский продукт имел большую ценность. Желание человека создавать и открывать новые пути положило начало крафтовому производству.

Слово "крафт" в переводе с английского означает ремесло. И действительно, крафтовая продукция – это не дань моде, которую бездумно подражают те, кто хочет привлечь к себе внимание.

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Именно на принципах крафта держались изобретения Клима Житника. Исследователь и новатор 19-го столетия изучал целебные свойства трав, разрабатывал рецепты настоек и считался экспертом по экстрагированию и мацерации лекарственных растений.



Клим Житник – гений, который знал каждое семя

Родился на Черниговщине, учился в Харькове, жил в Европе и Канаде. Сотрудничал и дружил с будущим нобелевским лауреатом иммунологом Ильей Мечниковым.



Клим Житник часто разрабатывал травяные настойки

Наконец, результаты работы Житника снова вернулись на Родину. Теперь и в Украине можно попробовать настоящий крафт, созданный по возрастным рецептам ее самых рьяных и талантливых мастеров.

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