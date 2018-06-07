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Телеканал новостей 24 Программы Факты о Климе Житнике
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Как зародилась дружба Клима Житника и Ильи Мечникова

Факты о Климе Житнике 30 Читати новину українською

Представьте себе Украину 19-го века – тусклое мерцание керосиновых ламп, а также домашние лаборатории, где в порыве вдохновения создавалось неповторимое. Во время учебы в Харьковском университете молодой Клим Житник познакомился и стал другом будущего нобелевского лауреата Ильи Мечникова.

Иммунолога искренне захватили знания Житника о растительном царстве. Своего друга Мечников называл настоящим гением и одним из самых способных ботаников своего времени. А также делился с людьми наиболее ярким воспоминанием о Житнике: тот, по словам иммунолога, мог по одному семене рассказать про дерево и форму его листьев.

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Разделило ученых — расстояние. Ведь закончить обучение Климу Житнику так и не удалось. Из-за бедности он покинул Харьковский университет и устроился на работу в местную винокурню.

Видатний вчений Ілля Мечников

Выдающийся ученый Илья Мечников

Но отточенное мастерство не остается незамеченным. Вскоре владелец винокурен лично предложил юному Житнику заниматься делом, которое интересует больше всего – рецептами травяных настоек. И уже через несколько лет конкуренты Житника не жалели денег, чтобы только получить его уникальные рецепты.

Больше – смотрите в программе.

Теги: Факты о Климе Житнике
Источник: 24 канал
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