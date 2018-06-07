Як зародилася дружба Клима Житника та Іллі Мечникова

Уявіть собі Україну 19-го століття – тьмяне мерехтіння гасових ламп, а також домашні лабораторії, де у пориві натхнення створювалось неповторне. Під час навчання у Харківському університеті юний Клим Житник познайомився і став другом майбутнього нобелівського лауреата Іллі Мечникова.

Імунолога щиро захопили знання Житника про рослинне царство. Свого приятеля Мечников називав справжнім генієм і одним з найбільш здібних ботаніків свого часу. А також ділився з людьми найбільш яскравим спогадом про Житника: той, за словами імунолога, міг за однією насіниною розповісти про дерево і форму його листя.

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Розділила науковців – відстань. Адже закінчити навчання Климу Житнику так і не вдалось. Через бідність він покинув Харківський університет і влаштувався на роботу у місцеву винокурню.



Видатний вчений Ілля Мечников

Та відточена майстерність не залишається непоміченою. Невдовзі власник винокурень особисто запропонував юному Житнику займатись справою, яка цікавить найбільше – рецептами трав'яних настоянок. І вже через кілька років конкуренти Житника не шкодували грошей, аби лише отримати його унікальні рецепти.

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