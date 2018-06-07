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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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Телеканал новин 24 Програми Факти про Клима Житника
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Як зародилася дружба Клима Житника та Іллі Мечникова

Факти про Клима Житника 47 Читать новость на русском

Уявіть собі Україну 19-го століття – тьмяне мерехтіння гасових ламп, а також домашні лабораторії, де у пориві натхнення створювалось неповторне. Під час навчання у Харківському університеті юний Клим Житник познайомився і став другом майбутнього нобелівського лауреата Іллі Мечникова.

Імунолога щиро захопили знання Житника про рослинне царство. Свого приятеля Мечников називав справжнім генієм і одним з найбільш здібних ботаніків свого часу. А також ділився з людьми найбільш яскравим спогадом про Житника: той, за словами імунолога, міг за однією насіниною розповісти про дерево і форму його листя. 

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Розділила науковців – відстань. Адже закінчити навчання Климу Житнику так і не вдалось. Через бідність він покинув Харківський університет і влаштувався на роботу у місцеву винокурню.

Видатний вчений Ілля Мечников
Видатний вчений Ілля Мечников

Та відточена майстерність не залишається непоміченою. Невдовзі власник винокурень особисто запропонував юному Житнику займатись справою, яка цікавить найбільше – рецептами трав'яних настоянок. І вже через кілька років конкуренти Житника не шкодували грошей, аби лише отримати його унікальні рецепти.

Більше – дивіться у програмі. 

Теги: Факти про Клима Житника
Джерело: 24 канал
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