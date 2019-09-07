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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Исторический день с привкусом свободы: Денисова эмоционально прокомментировала обмен пленными

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      Встреча украинских пленников Кремля в аэропорту
      Встреча украинских пленников Кремля в аэропорту / 24 канал

      7 сентября, день освобождения украинских моряков и политзаключенных из российского плена, омбудсвумен Людмила Денисова назвала историческим и "с особым привкусом свободы". Несмотря на это она отметила, что впереди еще много работы.

      Денисова поздравила украинских героев в своем фейсбуке и поблагодарила их за то, что "выдержали тяжелые испытания и не сломались".

      Важно! Обмен пленными состоялся: все, что об этом известно

      Отдельно украинская омбудсвумен поблагодарила Президента Украины Владимира Зеленского – "за сотрудничество, мощную поддержку и личный контроль".

      Благодаря совместным усилиям и борьбе удалось сделать один из первых шагов для получения мира. Мы продолжаем нашу борьбу за каждого кто попал в плен и все еще остается на территории РФ и Крыма,
      – написала Денисова.

      Денисова уверена, что все украинцы вернутся на родную землю и к своим семьям. "Впереди много работы!"– отметила омбудсвумен.

      Пленные украинцы вернулись из тюрем России: хроника в фото и видео – в материале 24 канала.

      Кого вернули россияне Украине – в инфографиках 24 канала:

      Бранці
      Моряки
      Моряки и политзаключенные, которых удалось вернуть на родину / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Трогательная встреча освобожденных из плена украинцев: эмоциональные фото
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      Теги: Обмен пленными Владимир Зеленский Новости Украины Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Людмила Денисова
      Источник: 24 канал
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