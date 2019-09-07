Исторический день с привкусом свободы: Денисова эмоционально прокомментировала обмен пленными

7 сентября, день освобождения украинских моряков и политзаключенных из российского плена, омбудсвумен Людмила Денисова назвала историческим и "с особым привкусом свободы". Несмотря на это она отметила, что впереди еще много работы.

Денисова поздравила украинских героев в своем фейсбуке и поблагодарила их за то, что "выдержали тяжелые испытания и не сломались".

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Отдельно украинская омбудсвумен поблагодарила Президента Украины Владимира Зеленского – "за сотрудничество, мощную поддержку и личный контроль".

Благодаря совместным усилиям и борьбе удалось сделать один из первых шагов для получения мира. Мы продолжаем нашу борьбу за каждого кто попал в плен и все еще остается на территории РФ и Крыма,

– написала Денисова.

Денисова уверена, что все украинцы вернутся на родную землю и к своим семьям. "Впереди много работы!"– отметила омбудсвумен.

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Моряки и политзаключенные, которых удалось вернуть на родину / Инфографика 24 канала