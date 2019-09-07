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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Історичний день з присмаком свободи: Денісова емоційно прокоментувала обмін полоненими

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      Зустріч українських бранців Кремля в аеропорту
      Зустріч українських бранців Кремля в аеропорту / 24 канал

      7 вересня, день звільнення українських моряків та політв'язнів з російського полону, омбудсвумен Людмила Денісова назвала історичним і "з особливим присмаком свободи". Попри це вона наголосила, що попереду ще багато роботи.

      Денісова привітала українських героїв у своєму фейсбуці й подякувала їм за те, що "витримали важкі випробування та не зламалися".

      Важливо! Обмін полоненими відбувся: усе, що про це відомо

      Окремо українська омбудсвумен подякувала Президентові України Володимиру Зеленському – "за співпрацю, потужну підтримку та особистий контроль".

      Завдяки спільним зусиллям та боротьбі вдалося зробити один з перших кроків задля здобуття миру. Ми продовжуємо нашу боротьбу за кожного хто потрапив у полон та все ще залишається на території РФ та Криму,
      – написала Денісова.

      Денісова впевнена, що усі українці повернуться на рідну землю та до своїх родин. "Попереду багато роботи!" – наголосила омбудсвумен.

      Полонені українці повернулися з в'язниць Росії: хроніка у фото та відео – у матеріалі 24 каналу.

      Кого повернули росіяни Україні – в інфографіках 24 каналу:

      Бранці
      Моряки
      Моряки та політв'язні, яких вдалося повернути на батьківщину / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Обмін полоненими Володимир Зеленський Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Людмила Денісова
      Джерело: 24 канал
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