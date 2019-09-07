Історичний день з присмаком свободи: Денісова емоційно прокоментувала обмін полоненими

7 вересня, день звільнення українських моряків та політв'язнів з російського полону, омбудсвумен Людмила Денісова назвала історичним і "з особливим присмаком свободи". Попри це вона наголосила, що попереду ще багато роботи.

Денісова привітала українських героїв у своєму фейсбуці й подякувала їм за те, що "витримали важкі випробування та не зламалися".

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Окремо українська омбудсвумен подякувала Президентові України Володимиру Зеленському – "за співпрацю, потужну підтримку та особистий контроль".

Завдяки спільним зусиллям та боротьбі вдалося зробити один з перших кроків задля здобуття миру. Ми продовжуємо нашу боротьбу за кожного хто потрапив у полон та все ще залишається на території РФ та Криму,

– написала Денісова.

Денісова впевнена, що усі українці повернуться на рідну землю та до своїх родин. "Попереду багато роботи!" – наголосила омбудсвумен.

Полонені українці повернулися з в'язниць Росії: хроніка у фото та відео – у матеріалі 24 каналу.

Кого повернули росіяни Україні – в інфографіках 24 каналу:





Моряки та політв'язні, яких вдалося повернути на батьківщину / Інфографіка 24 каналу