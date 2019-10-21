Исторический день: В Германии рассматривают вопрос о признании Голодомора геноцидом

Комитет Бундестага Германии начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Об этом в твиттере написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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Історичний день: Петиційний комітет Бундестагу розпочав розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом українського народу pic.twitter.com/a0GMIZOyeM — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 21 жовтня 2019 р.

Отметим, что в конце апреля на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине геноцидом. В ее тексте говорится, что Бундестаг, как и органы власти 23 правительств других стран мира, должен определить, что Голодомор в Украине в 1932-1933 гг. – это геноцид украинского народа, осуществленный советским режимом под руководством Сталина.

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В конце мая петиция набрала необходимый минимум в 50 тысяч голосов для рассмотрения ее парламентом.

Что такое Голодомор в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.



Какие страны признали Голодомор геноцидом / инфографика 24 канала