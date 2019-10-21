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      Исторический день: В Германии рассматривают вопрос о признании Голодомора геноцидом

      59 Читати новину українською
      Немецкий Бундестаг может признать Голодомор геноцидом
      Немецкий Бундестаг может признать Голодомор геноцидом / NurPhoto

      Комитет Бундестага Германии начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

      Об этом в твиттере написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

      К теме: "Убирали червей и ели мясо со скотомигильника": живые свидетели рассказали о временах Голодомора

      Отметим, что в конце апреля на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине геноцидом. В ее тексте говорится, что Бундестаг, как и органы власти 23 правительств других стран мира, должен определить, что Голодомор в Украине в 1932-1933 гг. – это геноцид украинского народа, осуществленный советским режимом под руководством Сталина.

      Важно: Голодомор в Украине: как мир узнал о жутком геноциде

      В конце мая петиция набрала необходимый минимум в 50 тысяч голосов для рассмотрения ее парламентом.

      Что такое Голодомор в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.


      Какие страны признали Голодомор геноцидом / инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Голодомор
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