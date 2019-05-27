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      Петиция о признании Голодомора геноцидом в Германии набрала 50 тысяч подписей

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      Немецкий парламент должен рассмотреть петицию о признании Голодомора геноцидом
      Немецкий парламент должен рассмотреть петицию о признании Голодомора геноцидом / Фото из открытых источников

      Онлайн-петиция на сайте немецкого Бундестага, которая предлагает депутатам признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов набрала необходимые 50 тысяч голосов. Теперь ее должны рассмотреть в немецком парламенте.

      По состоянию на 6:20 счетчик показывает более 53 038 голосов – достаточных для того, чтобы немецкий парламент рассмотрел вопрос о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом. Об этом свидетельствуют данные на сайте Бундестага.

      Читайте также: Присвоить Порошенко звание Героя Украины – такая петиция появилась на сайте президента

      Теперь петиция должна быть рассмотрена парламентом и, не исключено, что Бундестаг поставит на рассмотрение вопрос о признании геноцида украинского народа.

      Сбор подписей также продлится 27 мая, поэтому в течение понедельника еще есть возможность увеличить количество голосов в ее поддержку. Петицию вправе поддержать также граждане Украины.

      Петицию зарегистрировали представители украинской общины в Германии 29 апреля.

      Убивать людей – это всегда жестоко. Морить людей голодом до смерти, наверное относится к отвратительных и нечеловеческих преступлений, которые можно себе представить,
      – говорится в призыве.

      Авторы петиции будут приглашены на заседание и смогут представить свою инициативу членам комитета. Петицию поддержало большоге количество общественных деятелей в Украине, дипломатов и политиков.

      Кстати, волонтеры опубликовали пошаговую инструкцию для Украинцев. Она объясняет, как легко заполнить бланк на странице Бундестага.

      "Это огромная победа Украины! Искренняя благодарность инициатору Натальи Ткачук и всем неравнодушным! Впереди – очень непростая работа с депутатами. Надеемся на успех!", – написал посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Голодомор
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