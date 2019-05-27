Онлайн-петиция на сайте немецкого Бундестага, которая предлагает депутатам признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов набрала необходимые 50 тысяч голосов. Теперь ее должны рассмотреть в немецком парламенте.

По состоянию на 6:20 счетчик показывает более 53 038 голосов – достаточных для того, чтобы немецкий парламент рассмотрел вопрос о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом. Об этом свидетельствуют данные на сайте Бундестага.

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Теперь петиция должна быть рассмотрена парламентом и, не исключено, что Бундестаг поставит на рассмотрение вопрос о признании геноцида украинского народа.

Сбор подписей также продлится 27 мая, поэтому в течение понедельника еще есть возможность увеличить количество голосов в ее поддержку. Петицию вправе поддержать также граждане Украины.

Петицию зарегистрировали представители украинской общины в Германии 29 апреля.

Убивать людей – это всегда жестоко. Морить людей голодом до смерти, наверное относится к отвратительных и нечеловеческих преступлений, которые можно себе представить,

– говорится в призыве.

Авторы петиции будут приглашены на заседание и смогут представить свою инициативу членам комитета. Петицию поддержало большоге количество общественных деятелей в Украине, дипломатов и политиков.

Кстати, волонтеры опубликовали пошаговую инструкцию для Украинцев. Она объясняет, как легко заполнить бланк на странице Бундестага.

"Это огромная победа Украины! Искренняя благодарность инициатору Натальи Ткачук и всем неравнодушным! Впереди – очень непростая работа с депутатами. Надеемся на успех!", – написал посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.