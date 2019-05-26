Присвоить Порошенко звание Героя Украины – такая петиция появилась на сайте президента

На официальном сайте Президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой присвоить пятому президенту Петру Порошенко звание Героя Украины.

Автор петиции Любовь Блажчук просит удостоить почетного звания Порошенко за "Томос, язык, Евросоюз, армию и за сохранение целостности нашего государства".

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За неутомимый труд, за недоспанные ночи, он единственный президент Украины, который сделал невозможное для нас, мы стали нацией!,

– говорится в тексте петиции.

По состоянию на вечер 25 мая петиция набрала более 25 тысяч голосов. Это необходимое количество для того, чтобы петицию рассмотрел президент.

Кстати, на сайте президента есть петиция за отставку с поста главы государства Владимира Зеленского. Петиция собрала уже более 50 тысяч голосов, поэтому ее тоже должен рассмотреть президент.



Петиция на сайте президента за присвоение Порошенко звания Героя Украины