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      Присвоїти Порошенкові звання Героя України – така петиція з’явилася на сайті президента

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      Петиція за присвоєння Порошенкові звання Героя України назбирала необхідну для розгляду кількість голосів
      Петиція за присвоєння Порошенкові звання Героя України назбирала необхідну для розгляду кількість голосів / 24 канал

      На офіційному сайті Президента України Володимира Зеленського з'явилася петиція з проханням присвоїти п’ятому президентові Петрові Порошенку звання Героя України.

      Авторка петиції Любов Блажчук просить удостоїти почесного звання Порошенка за "Томос, мову, Євросоюз, армію і за збереження цілісності нашої держави".

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      За невтомну працю, за недоспані ночі, він єдиний президент України, який зробив неможливе для нас, ми стали нацією!,
      – мовиться в тексті петиції.

      Станом на вечір 25 травня петиція набрала понад 25 тисяч голосів. Це необхідна кількість для того, щоб петицію розглянув президент.

      До речі, на сайті президента є петиція за відставку з посади глави держави Володимира Зеленського. Петиція назбирала вже понад 50 тисяч голосів, тож її теж повинен розглянути президент.

      петиція Порошенко Герой України сайт президента
      Петиція на сайті президента за присвоєння Порошенку звання Героя України

      blog_ava
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      25 травня
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Петро Порошенко Нагороди
      Джерело: 24 канал
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