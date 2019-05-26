Присвоїти Порошенкові звання Героя України – така петиція з’явилася на сайті президента

На офіційному сайті Президента України Володимира Зеленського з'явилася петиція з проханням присвоїти п’ятому президентові Петрові Порошенку звання Героя України.

Авторка петиції Любов Блажчук просить удостоїти почесного звання Порошенка за "Томос, мову, Євросоюз, армію і за збереження цілісності нашої держави".

Читайте також: Петиція про звільнення Богдана з посади голови АП набрала необхідні голоси

За невтомну працю, за недоспані ночі, він єдиний президент України, який зробив неможливе для нас, ми стали нацією!,

– мовиться в тексті петиції.

Станом на вечір 25 травня петиція набрала понад 25 тисяч голосів. Це необхідна кількість для того, щоб петицію розглянув президент.

До речі, на сайті президента є петиція за відставку з посади глави держави Володимира Зеленського. Петиція назбирала вже понад 50 тисяч голосів, тож її теж повинен розглянути президент.



Петиція на сайті президента за присвоєння Порошенку звання Героя України