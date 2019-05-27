07:30
27 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, 25 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Петиції про визнання Голодомору геноцидом в Німеччині набрала 50 тисяч підписів

      237 Читать новость на русском
      Німецький парламент повинен розглянути петицію про визнання Голодомору геноцидом
      Німецький парламент повинен розглянути петицію про визнання Голодомору геноцидом / Фото з відкритих джерел

      Онлайн-петиція на сайті німецького Бундестагу, яка пропонує депутатам визнати геноцидом Голодомор 1932-1933 років набрала необхідні 50 000 голосів. Тепер її мають розглянути у німецькому парламенті.

      Станом на 6:20 лічильник показує понад 53 038 голосів – достатніх для того, аби німецький парламент розглянув питання про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом. Про це свідчать дані на сайті Бундестагу.

      Читайте також: Присвоїти Порошенкові звання Героя України – така петиція з’явилася на сайті президента

      Тепер петиція має бути розглянута парламентом і, не виключено,  що Бундестаг поставить на розгляд питання про визнання геноциду українського народу.

      Збір підписів також триватиме протягом 27 травня, тож протягом понеділка ще є можливість збільшити кількість голосів на її підтримку. Петицію мають право підтримати також громадяни України.

      Петицію зареєстрували представники української громади у Німеччині 29 квітня.

      Вбивати людей – це завжди жорстоко. Морити людей голодом до смерті, напевно відноситься до найогидніших і нелюдських злочинів, які можна собі уявити,
      – йдеться у заклику.

      Автори петиції будуть запрошені на засідання та зможуть представити свою ініціативу членам комітету. Петиція мала підтримку великої кількості громадських діячів в Україні, дипломатів та політиків.

      До речі, волонтери опублікували покрову інструкцію для українців. Вона пояснює, як легко заповнити бланк на сторінці Бундестагу.

      "Це величезна перемога України! Щира вдячність ініціатору Наталії Ткачук і всім небайдужим! Попереду – дуже непроста робота з депутатами. Сподіваємося на успіх!", – написав посол України у Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

       

      blog_ava
      Зеленський назвав одне зі своїх пріоритетних завдань
      сьогодні
      2241
      Теги: Новини України Новини політики Голодомор
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ми закрили для себе Росію: співак Тарас Тополя про війну на Донбасі, волонтерство та Зеленського
      26 травня , 23:20 Ми закрили для себе Росію: співак Тарас Тополя про війну на Донбасі, волонтерство та Зеленського
      Олена Кандяк 1851
      Головні новини 26 травня: Зеленський про затримання у Рівному та інцидент з "мостом Кличка"
      26 травня , 22:01 Головні новини 26 травня: Зеленський про затримання у Рівному та інцидент з "мостом Кличка"
      4618
      Референдум "від Зеленського", люди олігархів у ВР і афера з паспортами РФ: топ-5 блогів тижня
      26 травня , 22:00 Референдум "від Зеленського", люди олігархів у ВР і афера з паспортами РФ: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 679
      Найсмішніші меми тижня: інавгурація Зеленського, Філарет VS Епіфаній і кінець "Гри престолів"
      26 травня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: інавгурація Зеленського, Філарет VS Епіфаній і кінець "Гри престолів"
      1340
      Неочікувані призначення Зеленського та скандальні повернення в Україну – топ-5 відео тижня
      26 травня , 19:30 Неочікувані призначення Зеленського та скандальні повернення в Україну – топ-5 відео тижня
      1370
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук