Петиції про визнання Голодомору геноцидом в Німеччині набрала 50 тисяч підписів

Онлайн-петиція на сайті німецького Бундестагу, яка пропонує депутатам визнати геноцидом Голодомор 1932-1933 років набрала необхідні 50 000 голосів. Тепер її мають розглянути у німецькому парламенті.

Станом на 6:20 лічильник показує понад 53 038 голосів – достатніх для того, аби німецький парламент розглянув питання про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом. Про це свідчать дані на сайті Бундестагу.

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Тепер петиція має бути розглянута парламентом і, не виключено, що Бундестаг поставить на розгляд питання про визнання геноциду українського народу.

Збір підписів також триватиме протягом 27 травня, тож протягом понеділка ще є можливість збільшити кількість голосів на її підтримку. Петицію мають право підтримати також громадяни України.

Петицію зареєстрували представники української громади у Німеччині 29 квітня.

Вбивати людей – це завжди жорстоко. Морити людей голодом до смерті, напевно відноситься до найогидніших і нелюдських злочинів, які можна собі уявити,

– йдеться у заклику.

Автори петиції будуть запрошені на засідання та зможуть представити свою ініціативу членам комітету. Петиція мала підтримку великої кількості громадських діячів в Україні, дипломатів та політиків.

До речі, волонтери опублікували покрову інструкцію для українців. Вона пояснює, як легко заповнити бланк на сторінці Бундестагу.

"Це величезна перемога України! Щира вдячність ініціатору Наталії Ткачук і всім небайдужим! Попереду – дуже непроста робота з депутатами. Сподіваємося на успіх!", – написав посол України у Німеччині Андрій Мельник у Twitter.