На сайте Бундестага появилась петиция о признании Голодомора геноцидом

На сайте парламента Германии – Бундестага зарегистрировали петицию о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал на своей странице в социальные сети Facebook.

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"Спасибо мюнхенской общине за инициативу и всем украинцам Германии за ее поддержку. Призываю украинцев в ФРГ поддержать этот призыв. Каждый может подписать петицию, а кто знает немецкий язык, то присоединиться к ее обсуждению", – написал Климкин.

Наш с вами моральный долг перед миллионами невинных жертв Голодомора, чтобы в мире жила память о них, о трагедии украинского народа. Мир должен знать правду о кровавых, людоедских преступлениях советского режима,

— добавил Павел Климкин.

Министр также призвал украинцев подписывать петицию на сайте. Для того, чтобы ее рассмотрел парламент Германии, нужно собрать более 50 тысяч голосов до 27 мая 2019 года.

Что такое Голодомор в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.



Какие страны признали Голодомор геноцидом