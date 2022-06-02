Соответствующее решение было принято самими гражданами страны во время референдума. Его инициатором стала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. И все потому, что Россия напала на Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": "Газпром" прекратил поставку газа Дании и немецкой Shell Energy за отказ платить в рублях

Большинство граждан Дании проголосовали "За"

Данные экзит-полла, проведенного телеканалом TV2, продемонстрировали, что за присоединение выступили 66,3% датчан. Не слишком сильно отличается цифра телеканала DR, организовавшего опрос. Она указывает, что соответствующее желание есть у 65,3% пришедших на участки, чтобы отдать свой голос. Это не окончательные результаты, но они уже позволили приветствовать страну с принятием соответствующего решения.

Данию уже поспешили поздравить. В частности, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Жозеп Боррель приветствовал правительство, а также народ Дании с принятием исторического решения.

Еще один важный и своевременный шаг к крепкому ЕС с еще более сильной общей политикой безопасности и обороны,

– написал он.

Урсула фон дер Ляен подчеркнула , что ЕС силен, когда все вместе. Она также добавила, что приветствует датский народ, продемонстрировавший преданность общей безопасности.

"Экспертиза Дании в области обороны очень ценится. Я убеждена, что и Дания и ЕС выиграют от этого решения", - подчеркнула она.

Анналена Бербок отметила , что Дания приняла решение, которое сделает Европу еще более близкой. Она отметила, что усиление общей политики безопасности и обороны – ответ российской агрессии на территории Украины.

Каждый шаг, который делает каждый из нас, делает нас более сильными перед лицом этих тектонических сдвигов,

– заявила министерша.

Обратим внимание, что присоединение к оборонной политике ЕС – не единственный решительный шаг со стороны Дании. Также премьер-министр страны предложила увеличить расходы на оборону государства. Речь идет о 2% от ВВП. Таково требование для всех членов НАТО до 2033 года.

За последние три месяца во всем мире увидели настоящее лицо зла. Поэтому решили противостоять ему вместе. Например, Швеция и Финляндия решили стать членами НАТО.

Подали заявки на членство в один день

Как Швеция, так и Финляндия подали заявки на членство в НАТО 18 мая . Соответствующее решение они приняли, чтобы предотвратить возможную вооруженную агрессию со стороны России.

Соответственно, желание Владимира Путина не увеличивать количество стран-членов Альянса обернулось против него. Он сам настроил против себя весь мир. А НАТО, его же руками, вскоре пополнится двумя новыми государствами. И не исключено, что это количество не будет расти и дальше.

Достойно внимания – Байден объявил о новой помощи для Украины: смотрите видео