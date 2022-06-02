Відповідне рішення ухвалили самі громадяни країни під час референдуму. Його ініціаторкою стала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. І все тому, що Росія напала на Україну.

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Більшість громадян Данії проголосували "За"

Дані екзит-полу, проведеного телеканалом TV2 продемонстрували, що за приєднання виступили 66,3% данців. Не надто сильно відрізняється цифра телеканалу DR, який організував опитування. Вона вказує, що відповідне бажання є у 65,3% тих, хто прийшов на дільниці, щоб віддати свій голос. Це не остаточні результати, але вони вже дозволили привітати країну з ухваленням відповідного рішення.

Тож Данію вже поспішили привітати. Зокрема, верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Жозеп Боррель привітав уряд, а також народ Данії з ухваленням історичного рішення.

Ще один важливий і своєчасний крок до міцного ЄС із ще сильнішою спільною політикою безпеки й оборони,

– написав він.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС сильний, коли всі разом. Вона також додала, що вітає данський народ, який продемонстрував відданість спільній безпеці.

"Експертиза Данії в галузі оборони дуже цінується. Я переконана, що і Данія, і ЄС виграють від цього рішення", – наголосила вона.

Анналена Бербок зазначила, що Данія ухвалила рішення, яке зробить Європу ще ближчою. Вона наголосила на тому, що посилення спільної політики безпеки й оборони – відповідь російській агресії на території України.

Кожен крок, який робить кожен із нас, робить нас сильнішими перед обличчям цих тектонічних зрушень,

– заявила міністерка.

Зауважимо, що приєднання до оборонної політики ЄС – не єдиний рішучий крок з боку Данії. Також прем'єр-міністерка країни запропонувала збільшити витрати на оборону держави. Мовиться про 2% від ВВП. Такою є вимога для всіх членів НАТО до 2033 року.

Упродовж останніх трьох місяців у всьому світі побачили справжнє обличчя зла. Тож вирішили протистояти йому спільно. Так, наприклад, Швеція та Фінляндія вирішили стати членами НАТО.

Подали заявки на членство в один день

Як Швеція, так і Фінляндія подали заявки на членство у НАТО 18 травня. Відповідне рішення вони ухвалили, щоб запобігти можливій збройній агресії з боку Росії.

Відповідно, бажання Володимира Путіна не збільшувати кількість країн-членів Альянсу обернулося проти нього. Він сам налаштував проти себе весь світ. А НАТО, його ж руками, невдовзі поповниться тепер двома новими державами. І не виключено, що ця кількість не зростатиме й надалі.

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