Первый иностранный лидер в истории: Зеленский выступил перед парламентом Дании

Депутаты Фолькетинга аплодировали Владимиру Зеленскому стоя после его выступления. Спикер парламента Дании Хенрик Франдсен поблагодарил президента Украины и в шутку заметил, что до сих пор ни один оратор с трибуны парламента не получал такой поддержки от аудитории

Зеленский в ответ сказал: "Я понимаю, что никто не получал такого приема. Вероятно, я не буду пытаться повторить это".